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Londýnský Wimbledon odstartoval a slavný grandslam hned v úvodu přilákal na tribuny řadu známých tváří. Zápasy na kurtech si nenechali ujít sportovní legendy, hudební hvězdy i členové britské aristokracie, kteří tradičně patří k významné součásti atmosféry turnaje.
Autor: Profimedia.cz
Královskou rodinu zastupoval princ Edward, vévoda z Kentu, který v říjnu oslaví již 91. narozeniny
Autor: Profimedia.cz
Fotbalista David Beckham dorazil na londýnský grandslam v elegantním obleku. Na tribuně patřil k nejsledovanějším hostům dne.
Autor: Profimedia.cz
Beckhamova maminka Sandra Georgina usedla po jeho boku v královské lóži a společně sledovali dění na kurtech.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Cliff Richard patří k osobnostem, které Wimbledon navštěvují pravidelně. Ani letos si úvod slavného turnaje nenechal ujít.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák a bývalý člen One Direction Niall Horan dorazil na Wimbledon s partnerkou Amelií Woolleyovou.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Prsteny moci a letošní držitel ceny BAFTA za film Přísahám, že za to nemůžu Robert Aramayo sledoval zápasy z královské lóže, kde seděl vedle operní pěvkyně Katherine Jenkinsové.
Autor: Profimedia.cz
Portorikánský rapper a zpěvák Bad Bunny patřil mezi největší překvapení v hledišti v úvodu Wimbledonu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jason Isaacs, známý například svou rolí Luciuse Malfoye ze série Harry Potter, se zařadil mezi známé osobnosti, které si přišly vychutnat první zápasy letošního Wimbledonu.
Autor: Profimedia.cz
Mezi slavnými návštěvníky úvodu Wimbledonu nechyběla ani herečka Isla Fisherová.
Autor: Profimedia.cz
Také zpěvačka Rachel Stevensová, členka skupiny S Club, se objevila mezi hosty, kteří si první den turnaje vychutnali přímo v areálu.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka a herečka Jameela Jamilová zaujala mezi hosty, kteří hned v úvodu turnaje zaplnili tribuny londýnského areálu, svými výraznými černými šaty s puntíky. Výrazné oblečení a doplňky patří ke jejímu stylu.
Autor: Profimedia.cz