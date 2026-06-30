Beckham, Bad Bunny i známé zpěvačky. Kdo si nenechal ujít úvod Wimbledonu?

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  10:20
Které známé osobnosti si nenechaly ujít začátek Wimbledonu? Princ Edward, vévoda z Kentu David Beckham Davida Beckhama doprovodila na Wimbledon jeho matka Sandra Georgina Westová Hudebník Cliff Richard Zpěvák Ronan Keating Zpěvák a bývalý člen One Direction Niall Horan a jeho Amelia Woolleyová Herec Robert Aramayo seděl v královské lóži vedle operní pěvkyně Katherine... Portorikánský rapper a zpěvák Bad Bunny patřil mezi největší překvapení úvodu... Herec Jason Isaacs Herečka Isla Fisherová Zpěvačka Rachel Stevensová
Londýnský Wimbledon odstartoval a slavný grandslam hned v úvodu přilákal na tribuny řadu známých tváří. Zápasy na kurtech si nenechali ujít sportovní legendy, hudební hvězdy i členové britské aristokracie, kteří tradičně patří k významné součásti atmosféry turnaje.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Mexiko vs. EkvádorFotbal - 1/32 finále - 1. 7. 2026:Mexiko vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 12.00
  • 50.00
Siniaková vs. BartůňkováTenis - - 1. 7. 2026:Siniaková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 7. 14:00
  • 1.49
  • -
  • 2.68
Muchová vs. ČangTenis - - 1. 7. 2026:Muchová vs. Čang //www.idnes.cz/sport
1. 7. 14:00
  • 1.14
  • -
  • 5.99
Program a výsledky
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Výsledky

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