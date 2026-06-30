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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách
Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
ONLINE: Mexiko - Ekvádor 2:0, domácí zatím vládnou, druhý gól dává Jiménez
V play off mistrovství světa nezvítězili mexičtí fotbalisté od roku 1986, kdy rovněž šampionát pořádali. Tenkrát prošli do čtvrtfinále, podaří se jim letos něco podobného? V prvním kole play off...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Francie - Švédsko 3:0, jasná záležitost, dvakrát pálil Mbappé a stíhá Messiho
Držení míče přes šedesát procent, celkem pětadvacet střel, jasná herní převaha. Fotbalisté Francie si na mistrovství světa s přehledem poradili se Švédském 3:0 a postupují do osmifinále. Dvěma góly...
Končí i trenér Nizozemců. V Koemanově rozhodnutí hrály roli i osobní důvody
Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant...
Na trenažéru v sauně, s pláštěnkou na sobě. I tak se Otruba chystal na první Tour
V deseti letech se doma díval v televizi na Tour, jak cyklisté vyjíždějí do strmého kopce. Načež pronesl: „No jo, to jsou profíci, ty určitě nikdy nebolí nohy.“ Dnes se 28letý cyklistický profesionál...
Menšík zvládl super tiebreak, uspěli i Lehečka a Nosková. Williamsová končí
Pět českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bouzková a Karolína Plíšková,...
Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
V tenisovém kalendáři je na řadě třetí grandslam sezony. Do Wimbledonu se vydá také početná česká výprava. Tituly budou obhajovat Jannik Sinner a Iga Šwiateková. Už 139. ročník slavného turnaje se...
Menšík po další bitvě: Terč na zádech? Ani jsem nestačil vstřebat, co se v Paříži stalo
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Časomíra délky zápasu zrovna ukazovala 3:33, když Jakub Menšík vypálil tak prudký a přesný servis, že mu stačilo jen zkontrolovat, že míč z rakety soupeře dopadne daleko do autu. Uf, mohl si...
Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland
Na poslední roh si naběhl i brankář Fofana, chvíli předtím jeho norský protějšek Nyland vytáhl prudký přímý kop Dialla. I díky tomu norští fotbalisté udrželi proti Pobřeží slonoviny výsledek 2:1 a...
Vzor na hřišti i mimo něj. Satoranský se po šesti sezonách loučí s Barcelonou
Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Čtyřiatřicetiletému českému basketbalistovi vypršela čtyřletá smlouva a podle očekávání se s klubem, v němž strávil celkem šest sezon a...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...