Slavia ve středu otevře areál Beach Eden s největší písečnou pláží v Praze

„Za jediný měsíc jsme proměnili chátrající areál v moderní projekt s jasnou budoucností. Opravené koupaliště, nová značka, nové technologie a nová příležitost pro celý slávistický areál,“ řekl klubovému webu slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
Do areálu Slavia investovala deset milionů korun a navezla do něj přes 1 800 tun písku. Otevře také šest nových gastronomických podniků – Bistro u Pepiho, Madden Bar, Bar u Dejva, Tribuna Bar, Bistro Hvězdička a zmrzlinový stánek Carte D’Or.
„Návštěvnost za posledních dvacet let klesla o 37 procent na průměrných 48 500 návštěvníků ročně. Ani návštěvníci nebyli spokojeni, o čemž svědčí například hodnocení 2,8 z 5 na Google Reviews. Bylo jasné, že areál potřebuje zásadní proměnu. Klub na ni měl přesně jeden měsíc, aby stihl začátek letní sezony,“ píše Slavia.
Rekonstrukce bude dál pokračovat i po otevření.
Beach Eden
od 17. června v 8.00
Otevírací doba: každý den 8:00 – 20:00
Vstupenky: beacheden.cz.
„Beach Eden nabídne vyhřívaný 50metrový bazén, beach volejbal, minigolf i rozsáhlé písečné plochy pro odpočinek. Postupně bude vznikat také dětská zóna a další atrakce pro nejmenší návštěvníky. Na své si tak přijdou rodiny s dětmi, sportovci i parta přátel hledající příjemné místo pro letní odpočinek,“ popisuje klub.
A ceník? Dva dospělí s dítětem zaplatí 560 Kč, rodič s dítětem 370 Kč. Jednotlivé vstupné se oproti loňsku zvýšilo o 20 Kč na 290 Kč, vstupné pro děti do 15 let činí 190 Kč.
„Cílem pro letošní sezonu je překročit hranici 70 000 návštěvníků a vrátit areál mezi významná letní místa v Praze. Za pár let spolek získá modernizovaný areál, fungující značku a silnější pozici na mapě celé Prahy,“ věří Tvrdík.