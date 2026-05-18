Hvězdy Bayernu se nestačily divit. Slavící fanoušci nesli vulgární verzi znaku

Během oslav 35. titulu Bayernu Mnichov nesli fanoušci nad hlavami obří plachtu se znakem čerstvého vítěze bundesligy. Na první pohled běžná součást mistrovského křepčení. Jenže tentokrát šlo o povedenou provokaci. Nic netušícím příznivcům Bayernu totiž transparent podstrčili rivalové z kotle TSV 1860 Mnichov. A brzy se ukázalo, že znak není tak úplně tím, za co ho oslavující fanoušci považovali.
Hráči FC Bayern Mnichov během titulových oslav na Marienplatzu | foto: ČTK

K bizarní situaci došlo během oslav u mnichovské radnice. Zatímco hráči v čele s kapitánem Manuelem Neuerem mávali fanouškům z balkonu, davem na Marienplatzu putoval velký transparent s upraveným logem klubu. Nebylo na něm však napsáno „FC Bayern München“, nýbrž hanlivé „FC Bauern Hurensöhne“, což lze volně přeložit jako „FC venkovští zku***syni“.

Nápis byl čitelný pouze z ptačí perspektivy. Fanoušci pod radnicí tak vůbec netušili, že místo svého loga nesou nad hlavami urážlivou parodii.

Kromě hanlivého nápisu bylo na znaku navíc vidět číslo 1860, což naznačuje, že za akcí stáli příznivci TSV 1860 Mnichov. Mezi oběma mnichovskými kluby panuje dlouhodobá rivalita.

Stephan Lehmann, stadionový hlasatel Bayernu, se snažil situaci rychle uklidnit. Fanoušky požádal, aby plachtu stáhli, oficiálně s tím, že lidé pod ní nemohou nic vidět.

„Mohli byste tam venku tu plachtu prosím na chvilku stáhnout? Vždyť pod ní nic nevidíte. Neposílejte ji dál, chceme přece, aby tady všichni něco viděli,“ vyzýval přítomné.

Bylo však pozdě. Obří transparent se objevil i v televizním přenosu.

