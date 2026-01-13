Batman z Detroitu. Hráč NHL dorazil na zápas v kostýmu superhrdiny

Autor:
  15:40
Nová kolektivní smlouva dává hráčům NHL od konce roku 2025 výrazně volnější ruce v tom, co si mohou obléknout před zápasem. Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk této možnosti využil opravdu originálně a na utkání proti Montreal Canadiens dorazil převlečený za Batmana.
Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk dorazil na utkání proti Montreal...

Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk dorazil na utkání proti Montreal Canadiens převlečený za Batmana. Netradiční dress code zvolil kvůli čtvrtým narozeninám svého syna Liama. | foto: Instagram @detroitredwings

Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk dorazil na utkání proti Montreal...
Washingtonský obránce Martin Fehervary s pukem před Jamesem van Riemsdykem z...
Americký centr James van Riemsdyk překonal z úhlu českého gólmana Ondřeje...
Americký centr James van Riemsdyk překonal z úhlu českého gólmana Ondřeje...
10 fotografií

Důvod byl osobní. Netradiční dress code zvolil kvůli čtvrtým narozeninám svého syna Liama. Před zápasem v Bell Centre se proto objevil v plášti a masce slavného komiksového hrdiny. Tým následně na sociálních sítích sdílel fotografii Van Riemsdyka, jak vystupuje z týmového autobusu v „batmanovském“ kostýmu, společně se snímkem jeho syna, který byl oblečený úplně stejně.

„Všechno nejlepší k narozeninám, Liame! Strašně mi chybíš. Mám tě rád, kamaráde,“ vzkázal van Riemsdyk ve videu zveřejněném na Instagramu. Přiznal, že tentokrát musel rodinnou oslavu kvůli cestě na utkání do Kanady vynechat, a právě proto chtěl alespoň symbolicky ukázat, že na syna myslí.

V rozhovoru pro deník Detroit Free Press vysvětlil, proč se rozhodl pro tak výrazné gesto. „Doma mají superhrdinskou oslavu a moje rodina se pro mě hodně obětuje, abych si mohl plnit sen hrát v NHL a bojovat o Stanley Cup,“ řekl.

No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

„Když už jsem s nimi nemohl být, chtěl jsem synovi dát najevo, že na něj myslím. A třeba mu to jednou bude připadat vtipné, že jsem to udělal právě tady, v rámci vysílání Hockey Night in Canada.“

Van Riemsdyk je pro Detroit Red Wings v posledních týdnech výrazným přínosem a jen v uplynulých třech zápasech nasbíral šest bodů. I proto spoluhráči jeho netradiční předzápasový příchod přijali s úsměvem a s radostí mu pomohli alespoň na dálku oslavit velký den jeho syna.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. Hradec Kr.Hokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
13. 1. 17:30
  • 2.60
  • 4.15
  • 2.30
Liberec vs. Č. BudějoviceHokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Liberec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.39
  • 3.60
Sparta vs. LitvínovHokej - 44. kolo - 13. 1. 2026:Sparta vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.40
  • 5.18
  • 6.38
Stuttgart vs. FrankfurtFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Stuttgart vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.69
  • 4.47
  • 4.64
Brynäs vs. FrölundaHokej - - 13. 1. 2026:Brynäs vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
13. 1. 19:00
  • 2.51
  • 4.14
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

13. ledna 2026  16:02

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Český curler Lukáš Klíma.

Přezdívá se mu šachy na ledě, sami hráči ho nazývají sportem gentlemanů. Z televize curling znám a baví mě, ale jaký je naživo? A rovnou pod dohledem českých reprezentantů, kteří už za necelý měsíc...

13. ledna 2026  16:01

Loprais vyhrál etapu a na Rallye Dakar už je třetí, Macík a Prokop mají problémy

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar

Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na pomyslných stupních vítězů vystřídal Martina Macíka, který má na trati velké problémy a vypadl...

13. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  15:55

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté krátce po startu hromadného závodu v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

13. ledna 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.