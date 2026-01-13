Důvod byl osobní. Netradiční dress code zvolil kvůli čtvrtým narozeninám svého syna Liama. Před zápasem v Bell Centre se proto objevil v plášti a masce slavného komiksového hrdiny. Tým následně na sociálních sítích sdílel fotografii Van Riemsdyka, jak vystupuje z týmového autobusu v „batmanovském“ kostýmu, společně se snímkem jeho syna, který byl oblečený úplně stejně.
„Všechno nejlepší k narozeninám, Liame! Strašně mi chybíš. Mám tě rád, kamaráde,“ vzkázal van Riemsdyk ve videu zveřejněném na Instagramu. Přiznal, že tentokrát musel rodinnou oslavu kvůli cestě na utkání do Kanady vynechat, a právě proto chtěl alespoň symbolicky ukázat, že na syna myslí.
V rozhovoru pro deník Detroit Free Press vysvětlil, proč se rozhodl pro tak výrazné gesto. „Doma mají superhrdinskou oslavu a moje rodina se pro mě hodně obětuje, abych si mohl plnit sen hrát v NHL a bojovat o Stanley Cup,“ řekl.
„Když už jsem s nimi nemohl být, chtěl jsem synovi dát najevo, že na něj myslím. A třeba mu to jednou bude připadat vtipné, že jsem to udělal právě tady, v rámci vysílání Hockey Night in Canada.“
Van Riemsdyk je pro Detroit Red Wings v posledních týdnech výrazným přínosem a jen v uplynulých třech zápasech nasbíral šest bodů. I proto spoluhráči jeho netradiční předzápasový příchod přijali s úsměvem a s radostí mu pomohli alespoň na dálku oslavit velký den jeho syna.