Fanoušci Partizanu kvůli trenérovi zaplavili letiště. Rozmluví legendě odchod?

David Chuchma
  10:24
Jeden z nejrespektovanějších evropských basketbalových trenérů Željko Obradovič zaskočil svou rezignaci z pozice hlavního kouče Partizanu. Jeho rozhodnutí vyvolalo v Srbsku šok a následně i výjimečný projev podpory ze strany fanoušků. Ti se shromáždili na bělehradském letišti Nikoly Tesly, kde svého trenéra přivítali ve velkém stylu.

Obradovič, který patří k nejúspěšnějším trenérům v historii evropského basketbalu, oznámil konec kvůli špatným podzimním výsledkům a tlakům uvnitř klubu. Od 24. října Partizan vyhrál jen tři duely (z toho dva v Jadranské lize), dalších osm nezvládl. V Eurolize je až na 18. místě.

Na letišti se sešly stovky fanoušků Partizanu. Skandovali koučovo jméno, mávali klubovými vlajkami a drželi transparenty vyzývající trenéra, který klub vedl od léta 2021 a přivedl ho zpět mezi evropskou elitu, aby své rozhodnutí přehodnotil.

Podle srbských médií šlo o spontánní akci, která se během několika hodin rozšířila na sociálních sítích.

Podle účastníků panovala atmosféra respektu a šlo o „děkovné uvítání“, nikoli o oslavu odchodu devítinásobného vítěze Euroligy.

Trenér se k situaci bezprostředně nevyjádřil. Jeho rezignace byla doposud považována za definitivní, avšak sílící tlak fanoušků nyní otevírá otázku, zda Obradovič své plány ještě nepřehodnotí.

Trenérská ikona Željko Obradovič (vpravo) z Fenerbahce Istanbul se zdraví s Orhunem Enem, koučem Tofasu Bursa.
Željko Obradovič řídí hru Fenerbahce.
Jan Veselý z Fenerbahce míří za svým trenérem Željkem Obradovičem.
Željko Obradovič, trenér Fenerbahce
32 fotografií

Vyjednávání už s pětašedesátiletým koučem vedlo vedení bělehradského klubu, ale nepochodilo.

„Po schůzce a několika dalších pokusech prezidenta Ostoji Mijailoviče i členů představenstva přesvědčit Obradoviče, aby své rozhodnutí přehodnotil, bývalý trenér trval na svém rozhodnutí neodvolat rezignaci. Uvedl, že si nedokáže představit spolupráci se současným týmem a že každodenní práce na této úrovni má negativní dopad na jeho zdraví,“ stojí v prohlášení Partizanu.

Spontánní protest se odehrál také o víkendu před halou, kde k fanouškům promluvil kapitán Vanja Marinkovič, aby bobtnající vášně uklidnil.

Výsledky

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti...

David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.

2. prosince 2025  11:15

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

Fanoušci Partizanu kvůli trenérovi zaplavili letiště. Rozmluví legendě odchod?

Fanoušci Partizanu zaplnili letiště v Bělehradě

Jeden z nejrespektovanějších evropských basketbalových trenérů Željko Obradovič zaskočil svou rezignaci z pozice hlavního kouče Partizanu. Jeho rozhodnutí vyvolalo v Srbsku šok a následně i výjimečný...

2. prosince 2025  10:24

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila...

2. prosince 2025  9:40

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

2. prosince 2025  9:06

Atlanta v NBA držela krok s lídrem konference, Krejčí se trefil jednou

Vít Krejčí zakončuje přes Cadea Cunninghama.

Basketbalisté Atlanty prohráli o bod 98:99 v hale lídra Východní konference NBA Detroitu. Český reprezentant Vít Krejčí strávil na hřišti téměř 17 minut, nasbíral tři body, dva doskoky, asistenci a...

2. prosince 2025  7:56,  aktualizováno  9:01

Nenechali mě skončit. Hruban pokračuje i díky manželce a říká: Opět máme naši tvář

Kapitán Vojtěch Hruban v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Vážně zvažoval, že reprezentační kariéru uzavře. Pokud by ve 36 letech skončil, nikdo by mu nemohl nic vyčítat. Jenže Vojtěch Hruban basketbalový dres s nápisem ČESKO ještě neodložil. A za vytrvalost...

2. prosince 2025

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

2. prosince 2025  8:17

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

2. prosince 2025  8:15

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

2. prosince 2025

