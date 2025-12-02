Obradovič, který patří k nejúspěšnějším trenérům v historii evropského basketbalu, oznámil konec kvůli špatným podzimním výsledkům a tlakům uvnitř klubu. Od 24. října Partizan vyhrál jen tři duely (z toho dva v Jadranské lize), dalších osm nezvládl. V Eurolize je až na 18. místě.
Na letišti se sešly stovky fanoušků Partizanu. Skandovali koučovo jméno, mávali klubovými vlajkami a drželi transparenty vyzývající trenéra, který klub vedl od léta 2021 a přivedl ho zpět mezi evropskou elitu, aby své rozhodnutí přehodnotil.
Podle srbských médií šlo o spontánní akci, která se během několika hodin rozšířila na sociálních sítích.
Αυτά, μόνο για έναν! #obradovic #partizan #euroleague #zoc pic.twitter.com/RZRVZhXpIi— Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) November 27, 2025
Podle účastníků panovala atmosféra respektu a šlo o „děkovné uvítání“, nikoli o oslavu odchodu devítinásobného vítěze Euroligy.
Trenér se k situaci bezprostředně nevyjádřil. Jeho rezignace byla doposud považována za definitivní, avšak sílící tlak fanoušků nyní otevírá otázku, zda Obradovič své plány ještě nepřehodnotí.
Vyjednávání už s pětašedesátiletým koučem vedlo vedení bělehradského klubu, ale nepochodilo.
„Po schůzce a několika dalších pokusech prezidenta Ostoji Mijailoviče i členů představenstva přesvědčit Obradoviče, aby své rozhodnutí přehodnotil, bývalý trenér trval na svém rozhodnutí neodvolat rezignaci. Uvedl, že si nedokáže představit spolupráci se současným týmem a že každodenní práce na této úrovni má negativní dopad na jeho zdraví,“ stojí v prohlášení Partizanu.
Spontánní protest se odehrál také o víkendu před halou, kde k fanouškům promluvil kapitán Vanja Marinkovič, aby bobtnající vášně uklidnil.