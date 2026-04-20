„Pak jsem si z něj dělal srandu, že by se mohli v naší hale i vzít a já je oddat. Jednu svatbu jsme už tady před pár lety při utkání měli,“ pousmál se Jakub Houška, děčínský radní a legenda klubu, která pracuje i pro marketing Válečníků.
Třiatřicetiletý Bára je basketbalem pohlcený, jak mládežník za Děčín hrál, teď tvoří ústřední postavu mezi kotelníky. „On je srdcař, kromě budoucí manželky má jako životní lásku basketbal. Účastní se všech výjezdů, chodí také na mládež,“ přiblížil Houška. „Před několika týdny za námi přišel kvůli žádosti o ruku. Přál si to udělat v posvátném derby, které miluje, takže jsme to nějak vymysleli.“
Aby Pavlu Žilkovou vylákali na hřiště, použili lest v podobě poločasové soutěže. Celá rodina, tedy i jejich dvě dcery, se ocitla uprostřed děčínského basketbalového kolosea. Bára si pak oblékl triko se žádostí Vezmeš si mě?, poklekl, vytasil kytku a prstýnek v krabičce.
„Lidé Pepu viděli v trošku jiné situaci, než když řve. Bylo to hezké, pobrečeli jsme si. Paní Pavla do poslední chvíle netušila, co se bude dít,“ líčil Houška.
Válečníci si zase oblékli speciální bílé trikoty s dominantním nápisem El Nordico, zápas měl totiž charitativní přesah. Pomohl Jiřímu bojujícímu s Friedreichovou ataxií, která ho upoutala na vozík, a malému Sebíkovi, jenž se od narození potýká s vážnými vrozenými vadami.
„Zápasové dresy jsou v aukci, která poběží do čtvrtka, peníze pro ně šly i z prodeje triček El Nordico, z příspěvků pro Nadační fond Válečníků, ze vstupného a z vratných kelímků,“ prozradil Houška. „Na každého připadne už nejméně 50 tisíc korun, myslím, že se vybere dost. Kdykoli můžeme pomoct, pomůžeme. Večer se povedl celý i s vítězstvím na konci.“
Děčín rivala přehrál 85:80 a zajistil si přímou vstupenku do čtvrtfinále play off, v němž narazí na vicemistra Brno. Snoubenec Bára už na palubovce nebude, zůstane nad košem u bubnu.