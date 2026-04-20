Vezmeš si mě? Děčínský bubeník při největším zápase NBL poklekl

Petr Bílek
  18:40
Obvykle při utkání bubnuje, fandí a křičí, co mu plíce stačí, teď při nejsledovanějším zápase Národní basketbalové ligy chlap jako hora zjihl a oči se mu zaleskly dojetím. Josef Bára totiž o přestávce El Nordika, tedy třeskutého derby jeho Děčína s Ústím, poklekl na palubovku a požádal svoji milou o ruku. A řekla ano.

„Pak jsem si z něj dělal srandu, že by se mohli v naší hale i vzít a já je oddat. Jednu svatbu jsme už tady před pár lety při utkání měli,“ pousmál se Jakub Houška, děčínský radní a legenda klubu, která pracuje i pro marketing Válečníků.

Třiatřicetiletý Bára je basketbalem pohlcený, jak mládežník za Děčín hrál, teď tvoří ústřední postavu mezi kotelníky. „On je srdcař, kromě budoucí manželky má jako životní lásku basketbal. Účastní se všech výjezdů, chodí také na mládež,“ přiblížil Houška. „Před několika týdny za námi přišel kvůli žádosti o ruku. Přál si to udělat v posvátném derby, které miluje, takže jsme to nějak vymysleli.“

Josef Bára žádal svoji partnerku o ruku přímo při zápase basketbalistů Děčína, kterým fandí, s Ústím.
Fanoušci Děčína na rozhodujícím semifinále basketbalové ligy, v němž jejich celek nastoupil v Brně. (15. května 2025)
13 fotografií

Aby Pavlu Žilkovou vylákali na hřiště, použili lest v podobě poločasové soutěže. Celá rodina, tedy i jejich dvě dcery, se ocitla uprostřed děčínského basketbalového kolosea. Bára si pak oblékl triko se žádostí Vezmeš si mě?, poklekl, vytasil kytku a prstýnek v krabičce.

„Lidé Pepu viděli v trošku jiné situaci, než když řve. Bylo to hezké, pobrečeli jsme si. Paní Pavla do poslední chvíle netušila, co se bude dít,“ líčil Houška.

Válečníci si zase oblékli speciální bílé trikoty s dominantním nápisem El Nordico, zápas měl totiž charitativní přesah. Pomohl Jiřímu bojujícímu s Friedreichovou ataxií, která ho upoutala na vozík, a malému Sebíkovi, jenž se od narození potýká s vážnými vrozenými vadami.

Fanoušci Děčína na rozhodujícím semifinále basketbalové ligy, v němž jejich celek nastoupil v Brně. (15. května 2025)

„Zápasové dresy jsou v aukci, která poběží do čtvrtka, peníze pro ně šly i z prodeje triček El Nordico, z příspěvků pro Nadační fond Válečníků, ze vstupného a z vratných kelímků,“ prozradil Houška. „Na každého připadne už nejméně 50 tisíc korun, myslím, že se vybere dost. Kdykoli můžeme pomoct, pomůžeme. Večer se povedl celý i s vítězstvím na konci.“

Děčín rivala přehrál 85:80 a zajistil si přímou vstupenku do čtvrtfinále play off, v němž narazí na vicemistra Brno. Snoubenec Bára už na palubovce nebude, zůstane nad košem u bubnu.

