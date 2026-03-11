Loučení toho, co vystrajkoval Ohtaniho. Postavte Satoriovi sochu, ozvalo se

Lepší konec kariéry si nemohl přát. Nadhazovač Ondřej Satoria si ve svém posledním zápase kariéry vysloužil ovace ve stoje.
Spokojeně se podíval, jeho spoluhráči po odpalu na levou stranu vyautovali ze vzduchu dalšího japonského hráče. Zastavil se, rozhlédl a přijímal gratulace od reprezentačních kolegů. Plácnul si s trenérem Pavlem Chadimem a odkráčel z nadhazovacího kopce jakoby nic.
„Už mě bolela ruka a záda. Dal jsem do toho všechno. A Japonci už mě viděli, takže při dalším lineupu na mě byli připraveni. Kdyby mě měli na kopci déle, začali by ty míče sázet ještě víc. Myslím, že jsem odešel přesně tak, jak jsem měl,“ vysvětloval devětadvacetiletý Satoria.
Jenže co přišlo, nečekal. Lidé v hledišti povstali a tleskali. Tleskali báječnému završení jeho reprezentační kariéry.
Baseballisté se loučili důstojnou porážkou s Japonskem. Satoriovi se tleskalo ve stoje
„Nečekal jsem to. Byla to opravdu silná chvíle, když jsem šel z kopce. Těžko se to popisuje. Když vám tleská celý Tokio Dome – to je něco neuvěřitelného. Budu to ještě chvíli zpracovávat. Obrovské nadšení střídalo obrovské uvolnění,“ přiznal.
Čtyři směny a dva auty, šest odpalů, žádná meta zdarma, tři strikeouty. I díky němu Češi drželi největší hvězdy World Baseball Classic v šachu. Téměř celý zápas, než se favorité v předposlední směně prosadili k nakonec pro Čechy krutému skóre 0:9.
„Necítil jsem vůbec žádnou nervozitu. Zkrátka jsem tam přišel s tím, že budu házet strajky a uvidíme, co z toho bude. Upřímně, spíš jsem čekal, že to bude rychlý konec, takže to dopadlo podstatně lépe, než jsem předpokládal,“ usmál se Satoria po skončení zápasu, při kterém dával hromady rozhovorů novinářům z celého světa.
A to i včetně MLB a musel i na oficiální tiskovou konferenci, kde se tísnily desítky médií z celého světa. „Nice pitch,“ vysekl mu poklonu i japonský trenér.
Navíc všichni měli v paměti jeho slavný strikeout proti domácí hvězdě Šóhejovi Ohtanimu z roku 2023, díky němuž si český elektrikář udělal ve světě baseballu jméno. Nejlepší baseballista světa sice tentokrát nenastoupil, Satoria ale udržel na uzdě celkem 19 japonských pálkařů, kterým nedovolil skórovat.
Loučení pitchera ostravských Arrows sledovala i jeho rodina a otec. „Bylo to nesmírně důležité. Hlavně proto, že měl tu možnost vidět nás naživo – zažít ten plný Tokio Dome a vidět, jak se tady fandí. Před třemi lety se nám to nepodařilo. Jsem nesmírně rád, že tady mohl být.“
Poklonu mu vysekl i komentátor MLB Stephen Nelson. „Postavte v Ostravě sochu Satoriovi, elektrikáři, který se stal legendou WBC. Bylo nám ctí vás na tomto pódiu sledovat,“ pronesl v živém vysílání.
Končit se má na vrcholu
Češi sice prohráli na WBC všechny čtyři utkání s nejlepšími světovými profesionálními baseballisty, pro hráče to byla ale opět další neocenitelná zkušenost. Satoria ale už u dalších zápasů nebude. Nikdo a nic ho k návratu do reprezentačního dresu nepřemluví.
„Končit se má na vrcholu, což si myslím, že jsem si do puntíku splnil. Rád budu vzpomínat na medaili z mistrovství Evropy a taky na to, co jsme dokázali před třemi lety. A i když to tady výsledkově třeba úplně nedopadlo, stejně na to budu rád vzpomínat. Ostudu jsme neudělali a v tomhle zápase jsme si minimálně tu čest udrželi,“ uzavřel český nadhazovač.