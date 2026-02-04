Barvy olympijských kruhů? Rychlobruslaři v testu pohořeli, uspěla jen česká hvězda

  11:26
Olympijské hry ještě ani oficiálně nezačaly a česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková si už stihla v Itálii připsat malé vítězství. V testu na barvy a pořadí olympijských kruhů, který rychlobruslařům během tréninků připravil instagramový účet ISU Speed Skating, uspěla jako jediná.
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry. | foto: ČTK

Že olympijské logo tvoří pět spojených kruhů, ví téměř každý. Už méně lidí však vyjmenuje jejich barvy. A jen málokdo dokáže bez zaváhání říct, jak jsou v logu správně seřazené. Problém s tím i ti nejpovolanější.

Sedm závodníků dostalo od Mezinárodní rychlobruslařské federace jediný úkol: přiřadit k černobílým kruhům správné barvy. Zadání se ukázalo být těžší, než by se na první pohled zdálo.

Většinou hádající správně trefili, že doprostřed horní řady patří černý kruh. V umístění zeleného, modrého, červeného a žlutého se ale pak tipy výrazně rozcházely. Někteří však dokonce netrefili ani jeden kruh.

Úplně nakonec přišla na řadu česká superhvězda Martina Sáblíková — a jako jediná uspěla. Nejenže označila všechny kruhy správně, ale udělala to s absolutní jistotou a nejrychleji ze všech.

Znalost Sáblíkové někteří fanoušci v komentářích přičítali zkušenostem. „To je vidět, kdo je tam poprvé a kdo už pošesté,“ psali na adresu trojnásobné olympijské vítězky.

Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková

Objevil se také komentář, který navrhoval podrobit testem všechny závodníky na olympiádě a diskvalifikovat každého, který by neprošel. „To by byla hodně nudná olympiáda, si myslím,“ stálo v jedné z reakcí.

Pro Martinu Sáblíkovou jsou hry v Miláně rozloučením s mimořádně úspěšnou kariérou.

