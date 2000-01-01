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Wimbledon je symbolem tenisové elegance, ale také turnajem, kde má tradice často stejně silné slovo jako samotná hra. Hráči musí řešit barvu oblečení i bot, diváci zase ticho, telefony nebo správný okamžik k odchodu ze sedadla. Nejstarší grandslam světa má svá pravidla pevně daná a některá z nich dokážou všechny přítomné pořádně překvapit.
Autor: Reuters
Ve Wimbledonu se dodržuje večerka. Všechny rozehrané zápasy musí skončit nejpozději ve 23:00 místního času a dohrávají se až další den. Dříve se hrálo jen do setmění, ale po instalaci osvětlení a zatahovací střechy na centrkurtu v roce 2009 přišla pevná večerka.
Autor: AP
Důvodem zavedení večerky je ohled na místní obyvatele i londýnskou hromadnou dopravu. Výjimečně mohou rozhodčí povolit pár minut navíc, pokud zápas vrcholí, pravidlo ale zůstává velmi přísné.
Autor: Reuters
Na Wimbledon se nemůže dostat úplně každý talentovaný teenager. Hráči i hráčky musí mít alespoň 14 let, aby mohli na turnaji startovat. Věkové pravidlo vzniklo v 90. letech jako reakce na tlak, kterému čelily mladé tenisové hvězdy.
Autor: AP
Cílem stanovení nejnižší věkové hranice je zabránit příliš brzkému vyhoření. Čtrnáctiletí už nastoupit mohou, do 18 let ale mají omezený počet profesionálních turnajů, kterých se smějí během roku zúčastnit.
Autor: AP
Věková pravidla platí i pro diváky. Do wimbledonského areálu mohou přijít fanoušci všech věkových kategorií, na samotné kurty už ale platí omezení. Děti mladší 16 let musí být v doprovodu dospělého. Diváci od pěti do 15 let se vstupenkou se dostanou na všechny kurty, děti mladší pěti let však nesmějí na hlavní dvorce.
Autor: AP
Nejslavnější wimbledonské pravidlo se týká oblečení. Hráči musí na kurt nastoupit v oděvu, který je „téměř celý bílý“. Platí to nejen pro zápasy, ale i pro tréninky. A už od chvíle, kdy hráč vstoupí do prostoru kurtu.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory rozšířenému omylu, krémová ani smetanová barva nestačí. Wimbledon trvá na skutečně bílé. Pravidlo bylo formálně zavedeno v roce 1963 a dodnes patří k nejvýraznějším symbolům turnaje.
Autor: AP
Hráči však mohou mít na oblečení barevné lemování kolem výstřihu nebo rukávů, nesmí ale být širší než jeden centimetr. Stejný limit platí i pro vzory s barvou. Sukně, šortky, tepláky, čepice, čelenky, potítka, ponožky, boty i tkaničky musí být jinak bílé.
Autor: Reuters
Jakékoli výrazné barevné plochy nebo panely jsou zakázané. I malý detail tak musí projít wimbledonským metrem.
Autor: AP
Dlouho platilo, že i spodní prádlo viditelné pod oblečením musí být bílé. To se změnilo před Wimbledonem 2023, kdy organizátoři upravili pravidla pro hráčky. Ženy nyní mohou nosit jednobarevné středně tmavé nebo tmavé spodní šortky, pokud nejsou delší než sukně či kraťasy. Změna měla hráčkám přinést větší komfort během menstruace.
Autor: AP
Zatímco hráči musí být v bílém, fanoušci tak přísné pravidlo nemají. Oficiální dress code pro běžné diváky se nevymáhá, očekává se ale styl smart casual. Ženy tak často sahají po letních šatech nebo overalech, muži po lehkých oblecích případně kloboucích.
Autor: Reuters
Kdo usedne do slavné Královské lóže, musí se obléct výrazně formálněji než běžný divák. Muži mají mít sako a kravatu, od žen se očekává elegantní oděv a klobouky se nedoporučují, protože mohou bránit ve výhledu.
Autor: ČTK
Výjimky v Královské lóži neplatí ani pro největší hvězdy. Například sedminásobný šampion formule 1 Lewis Hamilton se v minulosti do lóže nedostal, protože neměl oblek a kravatu.
Autor: Profimedia.cz
Wimbledon je od roku 1988 jediným grandslamem hraným na trávě, a tomu odpovídají i pravidla pro obuv. Hráči musí nosit boty určené pro travnaté kurty. Boty musí být převážně bílé, nesmějí mít výstupky kolem vnější části špičky a okraj kolem prstů musí být hladký.
Autor: New Balance
Wimbledon si zakládá na klidu během hry. Diváci tak nesmějí pokřikovat při servisu ani během výměn, aby hráče nerušili. Reagovat mohou až po odehrání bodu, a i tehdy v rozumné míře.
Autor: Reuters
Kodex chování divákům zakazuje agresivní, obtěžující nebo nebezpečné chování, nadměrný hluk, vulgární výrazy, rasistické urážky i obscénní gesta.
Autor: Reuters
Také hráči a členové jejich týmů se musí chovat sportovně a respektovat rozhodčí, soupeře, fanoušky i ostatní účastníky turnaje. Wimbledon klade mimořádný důraz na fair play a důstojné vystupování. Výbuchy vzteku, urážky nebo nerespektování autorit sem nepatří.
Autor: Reuters
Do wimbledonského areálu se nesmí s řadou předmětů, které by mohly překážet nebo narušovat atmosféru turnaje. Zakázané jsou například selfie tyče, nadměrně velké klobouky, velké vlajky nebo oblečení s politickými nápisy. Organizátoři tím chrání výhled diváků, bezpečnost i neutrální charakter akce.
Autor: Reuters
Ve Wimbledonu si diváci nemohou libovolně vstávat a odcházet, kdykoli se jim zachce. Z úcty k hráčům i ostatním fanouškům se má na tribuny vstupovat a z nich odcházet jen při výměně stran nebo mezi zápasy.
Autor: Reuters
Mobilní telefon může ve Wimbledonu snadno způsobit faux pas. Oficiální pokyny pro držitele vstupenek vyzývají diváky, aby si v okolí kurtů přepnuli telefon do tichého režimu a vypnuli blesk. Cílem je omezit vše, co by mohlo hráče během servisu nebo výměny vyrušit. Fotit a natáčet je možné, ale pouze v případě, že to neruší hru.
Autor: AP