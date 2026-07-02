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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách
Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...
Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...
Wimbledon ONLINE: Krejčíková vede nad Bartůňkovou, daří se i Muchové
Další den, další porce zápasů na grandslamovém Wimbledonu. O postup do osmifinále zabojují i tři české tenistky, ovšem jen ve dvou duelech. Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková soupeří ve vzájemném...
Basket ONLINE: Zajistí si Češi postup do další fáze kvalifikace MS? Hrají se Švédy
Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pokud vyhrají, mají jistou další fázi kvalifikace o MS 2027, které hostí Katar. Čeští basketbalisté zápolí ve stockholmské hale Hovet se Švédy. Jak si svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedou, sledujte...
V tenise hrozí deblová revoluce. Poprava v přímém přenosu, likvidační, bouří se hráči
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Od roku 2028 zamýšlí tenisová asociace ATP spustit razantní proměnu čtyřhry. Na turnajích chce méně párů, dávat jim bude méně peněz. Proti čemuž se deblisté pochopitelně bouří. „Chtějí nás v podstatě...
Diamantová liga Eugene 2026: Program a hvězdy, historie
Ve dnech 3. a 4. července zamíří atletický seriál do Oregonu. Diamantová liga Eugene přivítá hvězdy jako Letsile Tebogo, Christian Coleman či Camryn Rogersová. Tahákem je také návrat závodu na dvě...
Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň koupila stopera Prebsla z Karviné
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Po poslední nehodě to bylo jasné. Froome už se k závodní cyklistice nevrátí
Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Jedenačtyřicetiletý britský jezdec, jenž dosáhl čtyř triumfů na Tour de France, závodil naposledy loni v srpnu. Pak se vážně zranil při pádu v tréninku....
Klinsmann se na Strahově řešil, nakonec ale půjde reprezentace jinou cestou
Jeho jméno už se v souvislosti s českou fotbalovou reprezentací objevilo. Na podzim ale nakonec zkušený trenér Jürgen Klinsmann nepřišel a na lavičku poté usedl Miroslav Koubek. Po vypadnutí na...
Rittich bude v NHL chytat už za sedmý klub, s New Jersey dostal roční smlouvu
Hokejového brankáře Davida Ritticha čeká už sedmé angažmá v NHL. Podepsal roční smlouvu s New Jersey na milion dolarů (21 milionů korun). Oznámil to generální manažer Devils Sunny Mehta.
Rozhodnutí neakceptujeme. Majitel Dukly se obrátí na soud kvůli Artisu v lize
Už dopředu avizoval, že s názorem Ligové fotbalové asociace nabídnout účast v první lize místo potrestané Karviné klubům z nižší soutěže nesouhlasí. Majitel pražské Dukly Matěj Turek po rozhodnutí...
PŘEHLEDNĚ: Průvodce všemi týmy Tour. Kdo je vede? A koho se vyplatí sledovat?
Celkem 23 týmů a 184 cyklistů se pouští na start letošního 113. ročníku Tour de France. O jaká jména se jedná? Kdo jednotlivé stáje vede, v jaké jsou formě, na jaké cíle míří a kdo z nich kromě lídrů...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Bude Šwiateková na Wimbledonu znovu krást? Z loňska mi nic nezbylo, žertuje
Iga Šwiateková loni ve Wimbledonu kromě titulu získala i nečekanou přezdívku. Po internetu kolovaly záběry, na nichž s úsměvem ukládá turnajové ručníky do tašek, a z elitní tenistky se rázem stala...
Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle
Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná...