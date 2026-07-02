Barva spodního prádla, nutné ticho i zákaz odchodu. Poznejte pravidla Wimbledonu

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  15:22
Iga Šwiateková ukazuje fanouškům trofej pro vítězku Wimbledonu. Barbora Krejčíková servíruje ve druhém kole Wimbledonu. Amanda Anisimovová podává ve finále Wimbledonu. Američanka Coco Gauffová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open. Mirra Andrejevová v osmifinále Wimbledonu. Princeznu Charlotte čekalo menší zklamání, protože její favorit Carlos Alcaraz... Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem Kateřina Siniaková se raduje ze získané výměny během prvního kola Wimbledonu. Ruska Mirra Andrejevová ve druhém kole Wimbledonu. Jannik Sinner podává v prvním kole Wimbledonu. Coco Gauffová v zápase třetího kola Wimbledonu. Diváci v hledišti sledují semifinále Wimbledonu.
Wimbledon je symbolem tenisové elegance, ale také turnajem, kde má tradice často stejně silné slovo jako samotná hra. Hráči musí řešit barvu oblečení i bot, diváci zase ticho, telefony nebo správný okamžik k odchodu ze sedadla. Nejstarší grandslam světa má svá pravidla pevně daná a některá z nich dokážou všechny přítomné pořádně překvapit.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Bartůňková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:0
  • 5.00
  • -
  • 1.16
St. Pölten vs. Artis BrnoFotbal - - 3. 7. 2026:St. Pölten vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.52
  • 4.00
  • 6.00
Muchová vs. SawangkaewováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.03
  • -
  • 14.20
Švédsko vs. ČeskoBasketbal - 5. kolo - 3. 7. 2026:Švédsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 19:00
  • 1.26
  • 15.40
  • 4.20
Austrálie vs. EgyptFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Austrálie vs. Egypt //www.idnes.cz/sport
3. 7. 20:00
  • 3.78
  • 2.94
  • 2.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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