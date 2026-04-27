Přehlídka se konala v designovém prostoru Artia by KKCG na pražské Bořislavce. Úspěšní sportovci oblékli modely návrháře Zoltána Tótha.
Pro všechny tři šlo o první zkušenost s modelingem. A jak se ukázalo, přípravy nebyly jen o tom obléknout si zajímavý outfit a vyrazit na molo.
„Bylo to úplně něco jiného, než znám ze sportovního prostředí. Zkoušeli jsme chůzi a potom samozřejmě oblečení, takže to bylo náročné i časově. Pro mě obrovská zkušenost,“ popsala Seemanová.
Přitom přiznávala, že ještě před přehlídkou by řekla, že modeling už znovu nezkusí. Po chvilce na mole ale změnila názor.
„Byl to super zážitek. Když jsem došla první kolo, řekla jsem si, že bych chtěla jít ještě třeba třikrát. Člověk se pak cítí sebevědoměji a jistěji,“ dodala plavkyně.
Podobně mluvil i Hroneš, který by si roli modela klidně zopakoval.
„Překvapil mě ten pocit, který člověk má, když přehlídku dojde. Je to taková euforie, dost srovnatelná s tím, když člověk dojede dobrou snowboardovou nebo závodní jízdu. Překvapilo mě, že je to vlastně docela podobný pocit,“ řekl snowboardista.
Největší zkoušku nervů zažila Laura Záveská. „Když jsem šla, vyzula se mi bota. Takže na to, že neumím chodit na podpatcích a měla jsem vyzutou botu, bych řekla, že docela dobrý,“ popsala s úsměvem.
Po přehlídce zároveň ocenila práci profesionálních modelek. „Věděla jsem, že je to těžké, ale fakt klobouk dolů,“ dodala.