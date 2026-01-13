Mateřský „návratový boom“ letos odstartovala Francouzka Chloé Trespeuchová. Dvojnásobná olympijská medailistka se vrátila k závodění pouhé tři měsíce poté, co na konci roku 2024 porodila syna Marla, a hned při Světovém poháru v rakouském Montafonu obsadila dvanácté místo, jako by závodní kolotoč nikdy neopustila. Na sociálních sítích dnes přirozeně střídá snímky ze závodů s momenty z mateřského života.
Jen dva týdny po Trespeuchové porodila i Adamczyková. Olympijská vítězka z roku 2014 a dvojnásobná mistryně světa se po pauze postupně vrací k závodění a aktuálně řeší, zda se jí podaří získat místo na dalších olympijských hrách. V boji o nominaci přitom narazí na další zkušené soupeřky, které se do světového poháru vracejí po porodu.
Mezi ně patří i Američanka Faye Thelenová (dříve Guliniová), která se na trať vrátila pět měsíců po narození druhého dítěte. Letošní sezonu naopak vynechává její reprezentační kolegyně Lindsey Jacobellisová, jež se po porodu sice znovu pustila do tréninku, k ostrým startům se ale zatím nevrátila.
Samotné závodnice se shodují, že návrat po porodu není jednoduchý. Vedle fyzické stránky řeší i únavu, emoce a odloučení od dětí. Zároveň ale mluví o nové motivaci a jiném pohledu na sport. Výsledky posledních měsíců přitom ukazují, že mateřství nemusí znamenat konec kariéry. Spíše její novou kapitolu.
„Mít dítě během mé kariéry je velké dobrodružství, ale nechtěla jsem si vybírat mezi snem být matkou a vášní pro snowboard. Ze sportovního hlediska je skvělé dát si malou pauzu a vrátit se zpět s větší motivací,“ uvedla Trespeuchová pro web Mezinárodní lyžařské federace.
Francouzka už si přitom návrat na pódium odškrtla. V prosinci během Světového poháru v Cervinii dojela se svým kolegou Aidanem Cholletem ve smíšených dvojicích na třetím místě. Čeští fanoušci teď věří, že podobný příběh brzy napíše i Adamczyková.