Reportérka se omluvila za drink před vstupem. Před kamerou dělala andělíčka

David Chuchma
  7:30
Živý vstup z olympijského dějiště měl přinést souhrn výkonů australských sportovců i pohled na domácí ragbyovou ligu. Místo toho se proměnil v nečekaný výstup – reportérka působila poněkud unaveně, mluvila o ceně kávy a nakonec si před kamerou lehla do sněhu, aby udělala „andělíčka“. O den později se divákům omluvila.

Reportérka Danika Masonová s australským akrobatickám lyžařem Coopere Woodsem | foto: Instagram @danika.masonn

Televizní pořad Australská snídaně vysílal živý vstup z italského Livigna, kde se nachází část olympijských soutěží. Reportérka Danika Masonová měla hodnotit výkony australských sportovců a zároveň přidat komentář k domácí ragbyové lize, na kterou se dlouhodobě specializuje.

Pánové, je mi líto, je zadaná. Komentátora kritizují za poznámku o krasobruslařce

Už po prvních větách ale bylo zřejmé, že vstup nebude zcela standardní. Masonová začala poznámkou o ceně kávy v Itálii, chvíli mluvila o rozdílech oproti Spojeným státům a pak se snažila vrátit ke sportovnímu tématu. Její projev působil nejistě a místy zmateně, což ve studiu vyvolalo úsměvy.

Moderátoři Karl Stefanovic a Jayne Azzopardiová se kolegyni snažili podržet a situaci odlehčit. V přímém přenosu zazněla i narážka na mrazivé počasí a náročné podmínky ve vysoké nadmořské výšce.

Vrcholem vstupu se stal okamžik, kdy se reportérka spontánně vrhla do čerstvého sněhu a před kamerou si lehla na zem, aby vytvořila sněhového andělíčka.

Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken

O den později se Masonová do vysílání připojila znovu a veřejně se omluvila. Přiznala, že situaci neodhadla a že si před vstupem neměla dát drink. Zmínila také kombinaci zimy, vysoké nadmořské výšky a vynechané večeře, která podle jejích slov sehrála roli.

„Chci převzít plnou odpovědnost. Není to standard, který si pro sebe nastavuji. Upřímně mě to mrzí,“ uvedla.

Hrané kraťasy fotbalistek se prodaly za víc než dresy. Fanoušci mluví o sexualizaci

Část diváků ji však na sociálních sítích podpořila. Podle některých fanoušků patří uvolněná atmosféra a nadsázka ke koloritu australské povahy – a i díky tomu se z běžného živého vstupu stal moment, o kterém se mluvilo daleko víc než o samotných výsledcích.

thetodayshow

@danika.masonn slid straight into a very friendly Italian live on TV! #9Today

13. února 2026 v 2:31, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 13:50
