Atlético v pondělí zveřejnilo na sociální síti X dva příspěvky. V prvním se objevila tiskárna, která právě tiskne papír s hashtagem #StopAcosoArbitralYA, tedy výzvou k zastavení „obtěžování rozhodčích“. Ve druhém pak klub zveřejnil fotografii Mourinha z pozápasové tiskové konference, kde trenér Realu drží v ruce své vytištěné „důkazy“. I k ní Atlético připojilo stejný hashtag.
Příspěvky Atlética během prvních dvou hodin nasbíraly na síti X dohromady miliony zobrazení.
Nejde o první podobnou sociální přestřelku, kterou Atlético v posledních měsících rozjelo. Už během letní ságy kolem Juliána Álvareze bylo na sociálních sítích velmi aktivní a několikrát si prostřednictvím svých příspěvků rýplo do Barcelony i Realu Madrid.
Mourinho po nedělním utkání dorazil na tiskovou konferenci s fotografiemi dvou zákroků hráčů domácího týmu. Podle jeho názoru měl Cristian Romero po zákroku na Judea Bellinghama dostat červenou kartu a stejně tak Lee Kang-in po souboji s Federicem Valverdem. „Tohle jsou dvě jasné červené karty,“ prohlásil kouč Realu.
Jeho slova nezůstala bez odezvy ani u Diega Simeoneho. Trenér Atlética sice nechtěl přilévat olej do ohně, zároveň ale připomněl, že lidé na lavičkách musí podle něj dobře zvažovat, co veřejně říkají. „Ať už se jedná o kohokoliv z nás, o Mourinha, Flicka nebo Pellegriniho – musíme si dávat pozor, co říkáme. Je určitá hranice, kterou nesmíme překročit,“ uvedl Simeone.
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Real Madrid navíc po utkání zveřejnil vlastní hodnocení zápasu, ve kterém označil derby za utkání poznamenané špatným výkonem rozhodčího.