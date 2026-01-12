Sabalenková si žertovně řekla o svatbu. Už zase. Pobavila tribuny i partnera

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková se po vítězství na turnaji v Brisbane postarala nejen o sportovní, ale i o zábavný moment večera. Běloruská hvězda po obhajobě titulu v nadsázce naznačila, že by ráda posunula vztah se svým partnerem Georgiosem Frangulisem na další úroveň.
Sabalenková v nedělním finále porazila rozjetou Martu Kosťukovou 6:4 a 6:3. Během slavnostního ceremoniálu pak při děkovné řeči obrátila pozornost také k partnerovi v hledišti. „Děkuju svému týmu, protože jsem asi ta nejtěžší osoba na zvládnutí. A děkuju i svému příteli. Snad mu brzy budu říkat trochu jinak, že?“ řekla se smíchem do mikrofonu.

Publikum její poznámku přijalo s pobavením a Sabalenková dodala, že tím na partnera jen „trochu přitlačila“. Frangulis reagoval s úsměvem a celý moment bral s humorem.

Nešlo přitom o první podobnou narážku. Už na loňském US Open, když jeden z fanoušků v hledišti požádal svou partnerku o ruku, Sabalenková vtipně poznamenala, že se také „bez jakéhokoli nátlaku“ podívala na svého přítele.

Sabalenková a Frangulis svůj vztah zveřejnili v květnu 2024. O dva měsíce později ho označila za „lásku svého života“, když spolu trávili dovolenou po jejím odstoupení z Wimbledonu kvůli zranění.

Brazilský podnikatel Frangulis je zakladatelem značky Oakberry zaměřené na zdravou výživu, která spolupracuje mimo jiné s týmem Haas ve formuli 1. Po navázání vztahu se Sabalenkovou vznikla i společná spolupráce, v jejímž rámci tenisová hvězda vytvořila vlastní variantu acai misky.

Frangulis má rovněž silný vztah k motorsportu, v Brazílii absolvoval více než stovku závodů v poháru Porsche 911 GT3.

Pro Sabalenkovou má současný vztah i hlubší osobní význam. V roce 2024 ji zasáhla tragická smrt bývalého partnera Konstantina Kolcova, někdejšího běloruského hokejisty. Ten zemřel po pádu z hotelového balkonu v Miami, což pro tenistku znamenalo těžké životní období.

Později přiznala, že se snažila bolest překonat pokračováním v kariéře. „Tenis mi už jednou pomohl vyrovnat se se ztrátou otce. Tehdy jsem si řekla, že musím jít dál a oddělit osobní život od toho sportovního,“ uvedla.

