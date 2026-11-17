„Nová kapitola. Vítej v Artisu, Hrabi,“ napsal brněnský klub na Instagramu k příspěvku, kterým Hrabinu představil jako novou tvář svého týmu. Fanoušci ale nemůžou čekat, že známý tvůrce skutečně vyběhne v dresu brněnského klubu do soutěžního utkání.
Sám Hrabina totiž hned na začátku svého videa na YouTube uvedl věci na pravou míru. „Často mi chodily zprávy typu: Hrabi, půjdeš někdy někam výš? Máš na víc, měl bys hodně trénovat a někam přestoupit. Tak jsem si řekl, že když už, tak už. Ne, sranda. Do první ligy? Na to kvalitu nemám,“ pobavil své sledující.
Hrabina, který momentálně hraje za Mutěnice, se tak rozhodl fanouškům ukázat, čím vším si musí projít fotbalista při přesunu do profesionálního klubu. A Artis mu k tomu poskytl kompletní zázemí.
Jeho přestupový den odstartoval už v půl deváté ráno. První zastávkou byly odběry krve, ke kterým později přibylo také vyšetření moči. „Není to nic příjemného, ale byla to rychlovka,“ komentoval první část programu.
Následovalo rentgenové vyšetření kolen, pánve a kotníků. Právě na poslední zmíněnou část byl Hrabina obzvlášť zvědavý. „Moje hybnost v kotnících, to mě hodně zajímá,“ přiznal. Sám následně prozradil, že šlo o největší rentgenové vyšetření, které kdy absolvoval. Celkem jich podstoupil přibližně šest.
Po zdravotních vyšetřeních si neodpustil ani další vtípek. „Podle tady toho papíru můžu přestoupit do Artisu. Takže se omlouvám FK Mutěnice, bohužel, přišla mi lepší nabídka. Jestli mě nějak přeplatíte, můžeme se pobavit. Ale asi půjdu teď do první ligy,“ žertoval.
Součástí dne byla také návštěva barbera. I ta má podle Hrabiny v životě profesionálního fotbalisty své místo. „Každý ligový fotbalista se musí cítit dobře. A aby ses cítil dobře, musíš dobře vypadat,“ vysvětlil s úsměvem.
Ve dvě hodiny odpoledne se Hrabina přesunul k zátěžovým testům. Čekala ho řada cvičení, při kterých si mohl vyzkoušet, jak se prověřuje fyzická připravenost hráčů profesionálního týmu. Nechyběla ani jízda na kole, při které podle vlastních slov předvedl velmi dobrý výkon.
Výsledek celého dne ho potěšil. „Podle vyšetřovatelky všechno skvělé zprávy. Byla to fantastická zkušenost, zažil jsem spoustu zajímavých věcí. Jsem rád, že jsem zdravý a v super kondici,“ pochvaloval si.
Na závěr si naplánoval zaslouženou odměnu v podobě dobrého jídla. Zároveň slíbil, že video není posledním společným projektem s brněnským klubem. Jde totiž o první díl série, ve které chce fanouškům přibližovat zákulisí profesionálního fotbalu.