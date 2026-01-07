Arsenal vypnul komentáře. Nová ženská posila čelila sexistickým útokům

David Chuchma
  12:59
Fotbalový Arsenal byl nucen na sociální síti Instagram vypnout komentáře poté, co zveřejnil video s novou posilou ženského týmu Smillou Holmbergovou. Devatenáctiletá švédská obránkyně se krátce po oznámení přestupu stala terčem sexistických urážek.
Smilla Holmbergová při oficiálním představení v Arsenalu. Devatenáctiletá...

Smilla Holmbergová při oficiálním představení v Arsenalu. Devatenáctiletá švédská obránkyně přichází do Londýna jako jedna z největších mladých posil ženského týmu a splnila si sen o angažmá v klubu z Emirates Stadium. | foto: Instagram @holmbergsmilla

Smilla Holmbergová v dresu švédské reprezentace. Devatenáctiletá obránkyně už...
Arsenal představil Holmbergovou v pondělí prostřednictvím krátkého videa z útrob londýnského stadionu. Mladá reprezentantka v něm ze šatny fanouškům vzkázala, že se nemůže dočkat, až oblékne slavný červený dres.

Our new arrival has a message for you, Gooners

To stačilo jako spouštěč pro hlupáky, kteří začali pod příspěvek psát vulgární a ponižující komentáře. Klub reagoval jejich vypnutím.

Londýnský klub dlouhodobě spolupracuje se společností Signify Group, která je zaměřená na boj proti online nenávisti a obtěžování. Jejích nástrojů využil i v případě ochrany Holmbergové.

Fresh threads for 2026 ⁣

Smilla is our number 31 ✅

Teenagerka přichází do Londýna jako výrazná posila. Ve švédském Hammarby odehrála 96 soutěžních zápasů, získala ligový titul i dvě domácí trofeje a má na kontě devět startů za národní tým. „Vždycky bylo mým snem hrát za Arsenal. Je to výjimečný moment pro mě i mou rodinu. Přicházím do klubu s nejvyššími nároky a silnou vítěznou kulturou,“ uvedla Holmbergová po podpisu smlouvy.

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Arsenal je v tabulce ženské ligy třetí a příchod Holmbergové má posílit ambice klubu v boji o domácí i evropské trofeje.

Témata: Arsenal FC, Londýn
