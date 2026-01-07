Arsenal představil Holmbergovou v pondělí prostřednictvím krátkého videa z útrob londýnského stadionu. Mladá reprezentantka v něm ze šatny fanouškům vzkázala, že se nemůže dočkat, až oblékne slavný červený dres.
To stačilo jako spouštěč pro hlupáky, kteří začali pod příspěvek psát vulgární a ponižující komentáře. Klub reagoval jejich vypnutím.
Londýnský klub dlouhodobě spolupracuje se společností Signify Group, která je zaměřená na boj proti online nenávisti a obtěžování. Jejích nástrojů využil i v případě ochrany Holmbergové.
Teenagerka přichází do Londýna jako výrazná posila. Ve švédském Hammarby odehrála 96 soutěžních zápasů, získala ligový titul i dvě domácí trofeje a má na kontě devět startů za národní tým. „Vždycky bylo mým snem hrát za Arsenal. Je to výjimečný moment pro mě i mou rodinu. Přicházím do klubu s nejvyššími nároky a silnou vítěznou kulturou,“ uvedla Holmbergová po podpisu smlouvy.
Arsenal je v tabulce ženské ligy třetí a příchod Holmbergové má posílit ambice klubu v boji o domácí i evropské trofeje.