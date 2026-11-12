Arsenal vytáhl trumf. V jeho dojemné vánoční reklamě září herec Colin Firth

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  15:00
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Britský herec Colin Firth

Britský herec Colin Firth | foto: Profimedia.cz

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Fanoušci Arsenalu před startem finále ligy mistrů proti PSG.
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Hollywoodská hvězda Colin Firth se stala tváří letošní vánoční kampaně fotbalového Arsenalu. Oscarový herec a dlouholetý příznivec londýnského klubu provází fanoušky příběhem, který připomíná historický triumf jejich týmu. Nechybí ani známé fotbalové tváře a odkaz na slavnou romantickou komedii Láska nebeská.

Arsenal se dlouhodobě věnuje charitativní činnosti a podpoře místní komunity. Prostřednictvím své nadace pomáhá potřebným, pořádá návštěvy nemocnic či vánoční oběd pro mladé lidi, kteří opustili systém náhradní péče. Během zápasových dnů navíc nabízí psychologickou podporu v rámci iniciativy Premier League Together Against Suicide (Společně proti sebevraždám).

Právě na sounáležitost a vzájemnou podporu se zaměřuje také letošní vánoční kampaň klubu. Její součástí je reklamní spot s názvem ‚Twas the Season, volně přeloženo To byla sezona!, v němž hlavní roli ztvárnil Colin Firth.

Inspirací tvůrcům se staly květnové oslavy, při nichž fanoušci Arsenalu po dlouhých 22 letech slavili zisk mistrovského titulu v Premier League. Snímek přenáší tehdejší euforii do předvánočního období a připomíná, že ty nejvýjimečnější okamžiky jsou ještě cennější, když je můžeme sdílet s ostatními.

Firth ve filmu prochází svátečně vyzdobenými ulicemi londýnské čtvrti Islington a vypráví příběh uplynulé mistrovské sezony. Jeho cesta končí před klubovým obchodem u stadionu Emirates, kde se setkává s davem příznivců všech generací.

Vedle fanoušků se v reklamě objevují také zaměstnanci klubu, pracovníci místních komunitních organizací a fotbalové hvězdy Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães a Alessia Russoová.

S brazilským obráncem Gabrielem si Firth dokonce vymění několik slov v portugalštině. Jde o odkaz na populární vánoční romantickou komedii Láska nebeská, v níž herec své znalosti tohoto jazyka předvedl, a která je každoročně uváděna v televizi během svátečního období po celém světě včetně České republiky.

„Chtěli jsme, aby spot působil jako jedna nepřerušená cesta, která zachycuje kouzlo Vánoc a neuvěřitelný pocit sounáležitosti, jenž Arsenal obklopuje. Dosáhnout dojmu jediného plynulého záběru představovalo skutečnou kreativní i technickou výzvu,“ uvedla režisérská dvojice Si&Ad z produkční společnosti Academy Films.

Pro Firtha nešlo o první příležitost, kdy před kamerami ztvárnil příznivce londýnského klubu. Už v roce 1997 si zahrál hlavní roli ve filmové adaptaci knihy Nicka Hornbyho Fotbalová horečka (Fever Pitch), která vypráví o mistrovské sezoně Arsenalu 1988/89.

K poselství vánoční kampaně se vyjádřil obránce Gabriel, který vyzdvihl význam vzájemné podpory mezi hráči, jejich rodinami a fanoušky.

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„Společně se posouváme kupředu. Vánoce jsou o tom být spolu, projevovat vděčnost a připomínat si, na čem skutečně záleží. Tento spot oslavuje právě toto pouto. Chceme si ho uchovat i do budoucna, když se těšíme na všechno, co nás ještě čeká,“ uvedl brazilský fotbalista.

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