Powell požádal Titmusovou o ruku přesně v den jejích 26. narozenin. „Ty + já navždy,“ napsala osminásobná olympijská medailistka k fotografiím a připojila bílé srdce.
Snímky zachycují okamžik, kdy Powell před svou přítelkyní poklekl s prstenem v ruce. Australská plavkyně měla při této příležitosti příhodně zvolený bílý krajkový komplet. Další fotografie pak ukazují šťastné chvíle bezprostředně po zásnubách.
Dvojice se okamžitě dočkala řady blahopřání. Mezi gratulujícími nechyběly například australské plavkyně Brianna Throssellová a Cate Campbellová nebo americká hvězda Katie Ledecká. Srdíčko pod příspěvkem připojila také česká reprezentantka Barbora Seemanová.
Titmusová a Powell tvoří pár přibližně dva roky. První schůzku jim domluvili společní známí. Sportovkyně později v rozhovoru pro deník Herald Sun přiznala, že Powell zpočátku vůbec netušil, že se setkal s olympijskou vítězkou.
„Bylo to perfektní, protože mě díky tomu mohl poznat takovou, jaká jsem. Šli jsme spolu na skleničku a tím to celé začalo,“ zavzpomínala na počátky jejich vztahu.
Titmusová, která dříve žila v Queenslandu, se následně přestěhovala do Melbourne, aby mohla být se svým partnerem, jenž ve Victorii pracuje jako investiční analytik.
Čtyřnásobná olympijská vítězka loni překvapivě oznámila konec kariéry, a to v pouhých 25 letech. Rozhodnutí přišlo po delší pauze, kterou si dala po olympijských hrách v Paříži 2024. Na nich vybojovala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. Na předchozích hrách v Tokiu získala dvě zlata, jedno stříbro a jeden bronz. Je rovněž držitelkou světového rekordu na 200 metrů volným způsobem.
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Nepřijatelné. Vrcholové sportovkyně kritizují reklamu se Sydney Sweeney
V poslední době na sebe upozornila v souvislosti s kontroverzní reklamou se Sydney Sweeney. Titmusová patřila mezi její nejvýraznější kritičky a pojetí kampaně označila za „facku do tváře každé ženě, která zasvětila svůj život zdokonalování svého sportu“.