O novinku se dvojice podělila prostřednictvím společného příspěvku na instagramu. „Naše malá láska,“ napsali k fotografiím. „Jsme nesmírně vděční, že jsme dostali ten nejkrásnější dar ze všech. Už teď tě tolik milujeme,“ svěřili se nastávající rodiče.
„Víme, že cesta k rodičovství není vždy jednoduchá, a velmi dobře si to uvědomujeme. Posíláme spoustu lásky všem, kteří právě procházejí problémy s plodností. Myslíme na vás,“ dodali.
Příspěvek zaplavily gratulace od fanoušků i sportovních osobností. „Nádherná zpráva! Gratuluji!“ napsala například atletka Jess Hullová. „To je tak krásné! Mám z vás obou obrovskou radost! Gratuluji,“ reagovala olympijská vítězka v plavání Shayna Jacková.
Pro dvojici jde o další významný okamžik letošního roku. Před dvěma měsíci Powell požádal plavkyni o ruku na pláži v Řecku v den jejích 26. narozenin. Svůj vztah pár veřejně potvrdil začátkem roku 2025.
Čtyřnásobná olympijská vítězka loni v pouhých 25 letech oznámila konec kariéry. Rozhodnutí přišlo po delší závodní pauze, kterou si dopřála po olympijských hrách v Paříži 2024. Tam vybojovala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.
|
Místo přání k narozeninám přišla žádost o ruku. Olympijská šampionka se zasnoubila
S vrcholovým sportem se rozloučila s impozantní sbírkou 33 medailí z mezinárodních soutěží, včetně celkem osmi olympijských cenných kovů a čtyř titulů mistryně světa. Je rovněž držitelkou světového rekordu na 200 metrů volným způsobem. Po ukončení kariéry se Titmusová přesunula do médií. Letos působila jako komentátorka stanice Seven při Hrách Commonwealthu.