Dvacetiletý Ital si nechal vlasy obarvit do zelené, bílé a červené, tedy barev své rodné země. Mercedes ve středu zveřejnil na sociálních sítích video zachycující jeho příchod mezi zaměstnance. Antonelliho proměna vyvolala salvy smíchu a pobavení neskrývali ani šéf stáje Toto Wolff a týmový kolega George Russell.
„Kimi to udělal. On to opravdu udělal,“ komentoval Mercedes video.
Nešlo přitom o žádný spontánní nápad. Antonelli změnu vizáže sliboval už v průběhu sezony. Před Velkou cenou São Paula, která se jela o uplynulém víkendu, italskému deníku La Gazzetta dello Sport prozradil, že má vše připravené. Rozhodoval se pouze, kdy svůj plán uskuteční.
„Barvy už mám! Teď se jen musím rozhodnout, jestli to udělám už tento víkend, nebo počkám do příštího týdne, až pojedu do továrny v Brackley, kde mám promluvit před všemi zaměstnanci,“ uvedl. „Byla by legrace se tam objevit s obarvenými vlasy.“
Nakonec se rozhodl překvapit právě pracovníky Mercedesu, kteří měli během závodní přestávky hned několik důvodů k oslavám.
Antonelli si jezdecký titul zajistil už při Velké ceně Mexika, čtyři závody před koncem šampionátu. Ve 20 letech se stal nejmladším mistrem světa v historii formule 1 a zároveň prvním italským šampionem od Alberta Ascariho, který triumfoval v roce 1953. Ve své teprve druhé sezoně mezi elitou navíc dokázal vyhrát devět velkých cen.
Mercedes pak v neděli na brazilském Interlagosu zpečetil vítězství v Poháru konstruktérů, na jehož zisk čekal od roku 2021. Pro Antonelliho však závod ideálně nedopadl. Po přezutí na hladké pneumatiky dostal smyk a nakonec projel cílem až na pátém místě za svým týmovým kolegou Georgem Russellem. Poprvé v letošní sezoně tak Mercedes zakončil velkou cenu bez jediného jezdce na stupních vítězů.
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