Antonelli překvapil. Na oslavy do sídla Mercedesu dorazil s bláznivým účesem

Autor:
  12:49
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1. | foto: Reuters

Kimi Antonelli s účesem v barvách italské vlajky
Andrea Kimi Antonelli slaví titul mistra světa.
Andrea Kimi Antonelli nasává první okamžiky jako mistr světa.
Andrea Kimi Antonelli slaví titul mistra světa.
12 fotografií
Mercedes prožívá mimořádně úspěšnou sezonu formule 1. Německá stáj ovládla několik závodů před koncem seriálu Pohár konstruktérů a její pilot Kimi Antonelli vybojoval titul mistra světa. Zisk obou trofejí nyní tým oslavil se zaměstnanci v továrně v Brackley. A čerstvý šampion se postaral o pořádné překvapení. Dorazil totiž s nepřehlédnutelným účesem.

Dvacetiletý Ital si nechal vlasy obarvit do zelené, bílé a červené, tedy barev své rodné země. Mercedes ve středu zveřejnil na sociálních sítích video zachycující jeho příchod mezi zaměstnance. Antonelliho proměna vyvolala salvy smíchu a pobavení neskrývali ani šéf stáje Toto Wolff a týmový kolega George Russell.

„Kimi to udělal. On to opravdu udělal,“ komentoval Mercedes video.

Nešlo přitom o žádný spontánní nápad. Antonelli změnu vizáže sliboval už v průběhu sezony. Před Velkou cenou São Paula, která se jela o uplynulém víkendu, italskému deníku La Gazzetta dello Sport prozradil, že má vše připravené. Rozhodoval se pouze, kdy svůj plán uskuteční.

„Barvy už mám! Teď se jen musím rozhodnout, jestli to udělám už tento víkend, nebo počkám do příštího týdne, až pojedu do továrny v Brackley, kde mám promluvit před všemi zaměstnanci,“ uvedl. „Byla by legrace se tam objevit s obarvenými vlasy.“

Nakonec se rozhodl překvapit právě pracovníky Mercedesu, kteří měli během závodní přestávky hned několik důvodů k oslavám.

Antonelli si jezdecký titul zajistil už při Velké ceně Mexika, čtyři závody před koncem šampionátu. Ve 20 letech se stal nejmladším mistrem světa v historii formule 1 a zároveň prvním italským šampionem od Alberta Ascariho, který triumfoval v roce 1953. Ve své teprve druhé sezoně mezi elitou navíc dokázal vyhrát devět velkých cen.

Mercedes pak v neděli na brazilském Interlagosu zpečetil vítězství v Poháru konstruktérů, na jehož zisk čekal od roku 2021. Pro Antonelliho však závod ideálně nedopadl. Po přezutí na hladké pneumatiky dostal smyk a nakonec projel cílem až na pátém místě za svým týmovým kolegou Georgem Russellem. Poprvé v letošní sezoně tak Mercedes zakončil velkou cenu bez jediného jezdce na stupních vítězů.

To už tady bylo! Ferrari ukázalo kolekci pro závod v Las Vegas. Našli se i rýpalové
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. VirtanenTenis - Osmifinále - 12. 11. 2026:Svrčina vs. Virtanen //www.idnes.cz/sport
12. 11. 14:00
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Samson vs. BurillováTenis - Čtvrtfinále - 12. 11. 2026:Samson vs. Burillová //www.idnes.cz/sport
12. 11. 16:00
  • 1.32
  • -
  • 3.34
Seattle vs. CarolinaHokej - - 12. 11. 2026:Seattle vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 4.93
  • 4.81
  • 1.58
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.48
  • 4.14
  • 1.95
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.97
  • 2.98
  • 2.68
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 13.80
  • 6.97
  • 1.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026?

Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Zvítězí ti nejsilnější. Zlodějíčky se nedáme zastrašit, reagují Rusové na bojkot

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Ruské nadšení z verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) ohledně navrácení hokejistů na mezinárodní turnaje postupně opadá. Přibývá totiž zemí, které rezolutně hlásí: „S vámi hrát nebudeme!“ V...

Antonelli překvapil. Na oslavy do sídla Mercedesu dorazil s bláznivým účesem

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Mercedes prožívá mimořádně úspěšnou sezonu formule 1. Německá stáj ovládla několik závodů před koncem seriálu Pohár konstruktérů a její pilot Kimi Antonelli vybojoval titul mistra světa. Zisk obou...

12. listopadu 2026  12:49

Babičce zachránili život, tak sparťanský fanoušek Hašek už 30 let daruje krev

Sparťanský fanoušek Pavel Hašek na ledě pražské O2 areny před slavnostním buly...

Vychovávala ho babička, která nikdy nezapomněla, komu vděčí za život po těžké nehodě na motorce – dárcům krve. Když mu pak bylo čerstvě osmnáct, stal se jedním z nich i on. A trvá to už třicet let....

12. listopadu 2026  12:41

Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....

A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...

12. listopadu 2026  12:20

Další tři světové medaile pro české střelce. Ženy mají stříbro, Dubový a muži bronz

Střelkyně Zina Hrdličková.

Střelkyně na trap Zina Hrdličková, Martina Matějková a Tereza Závišková získaly na mistrovství světa v Dauhá týmové stříbro. Jindřich Dubový obsadil v neolympijské velkorážné pistoli třetí místo a na...

12. listopadu 2026  9:34,  aktualizováno  12:07

United jsou bez trenéra, Carrick neustál špatné výsledky. Přijde Pochettino?

Michael Carrick, zdrcený kouč Manchesteru United, po porážce s italským Comem.

U fotbalistů Manchesteru United skončil trenér Michael Carrick. Vedení ho odvolalo kvůli špatným výsledkům, po nichž se slavný klub ocitl v sestupovém pásmu.

12. listopadu 2026  11:59,  aktualizováno  12:03

Čech v nejslavnějším americkém týmu. Bude Novák prvním, kdo si zahraje MLB?

Premium
Jan Novák před akademií New York Yankees v dominikánské.

Propletená písmena N a Y se stala takovým fenoménem, že většina lidí ani netuší, čí logo vlastně nosí na kšiltovce. Nejslavnějšího baseballového týmu světa. A zatímco tisíce hráčů o pruhovaném dresu...

12. listopadu 2026

Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 3. zápas

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová slaví vítězství ve finále čtyřhry na US...

Zápas o všechno. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou bojují o semifinále Turnaj mistryň 2026, čeká je poslední skupinový duel proti Cristině Bucsaové a Nicole Melichar-Martinezové. Hrát by se...

12. listopadu 2026  11:50

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

12. listopadu 2026  11:23

Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát....

Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....

12. listopadu 2026  11:15

Nepustíme vás. Kanadská vláda neumožní hrát ruským juniorům ani s platnými vízy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Kanadská vláda se rázně postavila proti návratu ruských hokejistů na mezinárodní scénu a zopakovala nekompromisní stanovisko. Navzdory nedávnému verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který...

12. listopadu 2026  10:34

Když Češi narazí na mistry světa. Zatím pokaždé prohráli, nikdy nedali víc než gól

Francouzský záložník Zinédine Zidane se snažím prosmýknout mezi Radkem Bejblem...

V samostatné historii bude čtvrteční zápas proti Španělsku osmým případem, kdy česká fotbalová reprezentace narazí na úřadující mistry světa. A zatím pokaždé prohrála. Připomeňte si předchozích sedm...

12. listopadu 2026  10:05

Špilka, hokejový talent na roztrhání. Jméno dostal díky ukrajinskému svátku

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl...

Junioři a extraliga dospělých v Liberci, k tomu první liga za Litoměřice. Nejlepší hokejový junior loňské extraligové sezony Vasyl Špilka kmitá jako pilka, je na roztrhání. „Chci si říct o stabilní...

12. listopadu 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.