Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na nedělní slavnost. Očekává se příjezd zhruba 12 000 návštěvníků, z toho 1 500 sportovců. Ti budou muset z jednotlivých dějišť her cestovat i několik hodin.
Zatímco zvenčí pokračují práce na technické přípravě arény, uvnitř uznávaný baletní tanečník Roberto Bolle zkouší spolu s asi 350 dobrovolníky představení s názvem Krása v pohybu. Staví na myšlence, že krása je ze své podstaty dynamická.
Producentem ceremoniálu je Alfredo Accatino (na snímku). „Krásu nelze zafixovat v čase. A tahle starověká památka je krásná, pokud je živá, pokud se dál mění. To je příběh, který chceme vyprávět: Itálie, která se mění, a také krása pohybu, krása sportu a krása přírody,“ popsal vizi nadcházející slavnosti.
Kromě stovek tanečníků vystoupí také zpěvák Achille Lauro a DJ Gabry Ponte, jejichž hity už tento týden mohli kolemjdoucí během zkoušek slyšet znít z arény.
Na přípravách historického prostoru se podílejí dobrovolníci z řad veřejnosti. Jsou mezi nimi i studenti.
Zatímco se připravuje program, ve stanu, který slouží jako šatna, dokončují švadleny kostýmy. Giulia Ciccarelliová (na snímku) si při práci musí dávat pozor na každý detail.
Stejně jako její kolegyně Luciana Donadiová (na snímku). Kostýmy jsou inspirované operním světem. Některé jsou proto velmi barevné a doplněné výraznými prvky.
Arena di Verona patří mezi nejzachovalejší antické amfiteátry. Centrem místní zábavy je už od doby, kdy byla poprvé postavena v roce 1 n. l., tedy o několik desetiletí dříve než slavné římské Koloseum.
Ceremoniál začne příjezdem sportovců přes Piazza Bra do arény, která kdysi sloužila jako dějiště gladiátorských zápasů a honů na exotická zvířata.
Scéna byla inspirována kapkou vody. Má symbolicky propojit horská olympijská dějiště s údolím Pádu, kde leží Milán i Verona, a zároveň připomenout, že zimní hry svou organizací reagují i na změnu klimatu. Ceremoniál skončí zhasnutím olympijského ohně. Ohňostroje nahradí světelná show, protože ve Veroně nejsou ohňostroje povoleny.
Verona, která leží ve stejném regionu Veneto jako Cortina, byla pro slavnostní zakončení her vybrána kvůli dobré dostupnosti a především jedinečnému prostoru. „Jen Italové dokáží takové památky využít pro výjimečné akce, takže je to velmi jedinečné, velmi vzácné,“ řekla šéfka místního organizačního výboru Maria Laura Iasconeová.
Slavnostní zakončení bude tradičně menší než zahajovací ceremoniál. Zúčastnit se ho má dohromady asi 12 tisíc lidí, z toho 1 500 sportovců. Na milánském fotbalovém stadionu San Siro bylo při zahájení přes 60 000 lidí.
Návštěvníkům, kteří pojedou z Milána, bude cesta trvat něco přes hodinu. Ty, kteří vyrazí z některého z horských dějišť olympijských her, čeká dvouhodinová až čtyřhodinová jízda.
Veronská aréna bude také místem zahájení paralympiády 6. března. Pro potřeby ceremoniálů byla starověká aréna dovybavena novými nájezdy pro vozíčkáře, bezbariérovými toaletami a dalšími bezpečnostními úpravami.
