Brighton zažívá úspěšné obodbí. Aktuálně se drží na třetím místě tabulky Premier League. Jeho trenérovi se však podle všeho daří i v soukromém životě. Podle německého deníku Bild využil Hürzeler třítýdenní reprezentační přestávku ke svatbě s Annou Karolin Bergerovou.
Dvojice svůj vztah veřejně přiznala teprve letos v létě. Jak dlouho tvoří pár, však ani jeden z nich neprozradil. Na sociálních sítích se pochlubili fotografiemi ze společné dovolené na Mauriciu. Navštívili také zápasy fotbalového mistrovství světa a Velkou cenu Rakouska formule 1.
Kvůli pracovním povinnostem přitom udržují vztah na dálku. Zatímco Hürzeler působí v Anglii, čtyřiatřicetiletá Bergerová žije a pracuje v Mnichově. Od roku 2025 ztvárňuje návrhářku šperků Larissu Mahnkeovou v seriálu Sladká Laura.
V srpnu Bergerová sdílela fotografii ze stadionu Amex, kde sledovala úvodní ligové utkání Brightonu proti Aston Ville. Snímek doplnila komentářem „No worries, I’m a keeper“, tedy „Žádné obavy, já jsem dobrá partie“. Šlo o slovní hříčku. Anglické slovo keeper totiž označuje brankáře, ale také partnera, kterého stojí za to si udržet.
Spekulace o tajné svatbě navíc přiživil sám Hürzeler. Během nedělního vítězství Brightonu 5:0 nad Crystal Palace si totiž pozorní diváci všimli prstenu na prsteníčku jeho levé ruky.
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