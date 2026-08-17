Oba byli před nedělním duelem kapitány svých týmů a během tradičního předzápasového pozdravu si měli jako ostatní hráči podat ruce. Když však přišla řada na Neymara a Mendese, záložník Vasca svého krajana jednoduše přeskočil. Neymar zůstal s nataženou rukou ve vzduchu a překvapivě se podíval jeho směrem.
Proč mezi nimi panuje takové napětí? Všechno začalo už v roce 2020, kdy se Mendes ještě v dresu Lyonu střetl s Neymarem v utkání francouzské Ligue 1 proti PSG. Brazilský záložník tehdy svého krajana tvrdě sestřelil a rozhodčí mu po zásahu VAR udělil červenou kartu. Neymar si ze souboje odnesl podvrtnutý kotník a mimo hru byl přibližně měsíc.
Mendes se tehdy Neymarovi veřejně omluvil a tvrdil, že jeho zákrok nebyl úmyslný. Situace ale měla dohru i mimo hřiště. Po incidentu údajně čelil on i jeho rodina výhrůžkám, což celou situaci ještě více vyhrotilo. Po letech se znovu jejich cesty zkřížily v Brazílii. A rozhodně to nebylo v přátelském duchu. V únoru 2026 se Neymar a Mendes během zápasu Vasca se Santosem dostali do ostré výměny názorů. Oba dostali žlutou kartu a Neymar údajně během hádky připomněl právě šest let starý zákrok z Francie.
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Brazilská fotbalová legenda, která před měsícem po vypadnutí ze světového šampionátu ukončila reprezentační kariéru, navíc po utkání označil Mendese za „idiota“ a tvrdil, že mu soupeř během zápasu vyhrožoval dalším zraněním. Právě tento konflikt znovu rozdmýchal jejich dlouholetou nevraživost.
A nedělní scéna tak ukázala, že šest let starý spor rozhodně není zapomenutý. Mendes tentokrát nepotřeboval žádný tvrdý zákrok ani hádku. Stačilo několik sekund při předzápasovém pozdravu a bylo jasno. Z celého večera v neděli večer vyšel lépe Neymar. Santos totiž na hřišti Vasca zvítězil 3:0 a výrazně si pomohl v boji o záchranu. Bývalý hráč Barcelony či PSG byl navíc u důležitých momentů duelu a jeho tým díky výhře opustil sestupové pásmo.