Švrček doběhla ve druhém rozběhu na šestém místě v čase 10:14,91 a bezpečně se vešla mezi osm postupujících. Celkově jí mezi 27 závodnicemi patřila jedenáctá příčka. Dlouho přitom táhla skupinu za suverénními africkými běžkyněmi, v závěru jí ale došly síly.
Její příběh je mimořádný. Ještě během minulého roku jméno Anny Švrček neznali na Slovensku ani atletičtí odborníci a atletický svaz ji neměl mezi členy. Na talentovanou běžkyni se slovenskými kořeny ale upozornily její výkony v Japonsku, kde překonávala středoškolské rekordy a dostala se na špičku světových tabulek své věkové kategorie.
Loni se pak podařilo navázat kontakt prostřednictvím jejího otce Vladimíra Švrčeka, slovenského vědce, který v Japonsku působí už dvě desetiletí. Na konci listopadu 2025 byla Anna zaregistrována jako členka slovenského svazu a začala se připravovat na reprezentaci.
Dívka celý život žije v Japonsku a ještě nedávno neuměla slovensky ani slovo. S médii komunikovala převážně prostřednictvím otce nebo anglicky. O to větší pozornost nyní vzbudila po postupu do pátečního finále, když poskytla rozhovor ve slovenštině.
„Když jsem běžela, slyšela jsem všechno. Slovenštinu. Ani, dávaj! Vše jsem vnímala a dodalo mi to sílu,“ řekla radostně po svém úspěchu.