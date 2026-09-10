„Momentálně jsem volným hráčem a hledám tu správnou příležitost,“ napsal Ejaria na profesní síti, kterou používá více než miliarda lidí.
Anglický záložník prošel mládežnickou akademií Arsenalu a následně zamířil do Liverpoolu. Hrál i za anglickou reprezentaci do 20 a 21 let. Později působil v Sunderlandu a Rangers, nejdelší část kariéry ale spojil s Readingem. Během šestiletého angažmá ho ale výrazně brzdily problémy s kolenem a klub ho v prosinci 2023 propustil.
Ejaria pak celou následující sezonu strávil bez profesionálního angažmá. Loni dostal další šanci v Realu Oviedo v La Lize. Tam však odehrál jen několik zápasů. Nyní je znovu bez smlouvy a hledání práce se rozhodl vzít do vlastních rukou.
„Podrobnosti zatím nechám stručné, ale pokud víte o nějaké příležitosti nebo o klubu, který hledá záložníka na pozice šest, osm či deset, případně levého křídelníka, klidně mi napište do soukromé zprávy,“ vzkázal prostřednictvím sociální sítě.
K příspěvku přidal také stručný přehled své kariéry a tříminutový sestřih z loňského utkání proti Atlétiku Madrid. Na videu ukazuje přihrávky, presink i náběhy do volných prostorů.
Hledání angažmá přes LinkedIn už přitom ve fotbale není úplnou raritou. Sociální síť využívají zejména hráči z nižších soutěží, kteří se přes ni mohou napřímo spojit se skauty, agenty nebo zástupci klubů.
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Právě přes LinkedIn se například dostal do reprezentace Kapverd obránce Pico Lopes. Rodák z Dublinu obdržel v roce 2018 zprávu od tehdejšího reprezentačního trenéra Ruiho Águase, který hledal hráče, jimiž by mohl rozšířit výběr. Odpověděl však až o devět měsíců později. Zpráva totiž byla v portugalštině a jeho tehdy nenapadlo nechat si ji přeložit. Nakonec za Kapverdy nastoupil a na mistrovství světa 2026 odehrál v základní sestavě všechny čtyři zápasy týmu.