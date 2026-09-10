Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z kabiny Liverpoolu na LinkedIn. Bývalý anglický reprezentant hledá nový klub

Autor:
  12:19
Ovie Ejaria

Ovie Ejaria | foto: ČTK

Ovie Ejaria
Ovie Ejaria
Ovie Ejaria
Ovie Ejaria
5 fotografií
Kdysi platil za velký fotbalový talent. Oblékal dres Liverpoolu a ještě nedávno hrál ve španělské La Lize. Teď je ale všechno jinak. Osmadvacetiletý anglický záložník Ovie Ejaria je bez angažmá a nový klub hledá způsobem, jaký by čekal asi málokdo. Snaží se zaujmout na sociální síti LinkedIn.

„Momentálně jsem volným hráčem a hledám tu správnou příležitost,“ napsal Ejaria na profesní síti, kterou používá více než miliarda lidí.

Anglický záložník prošel mládežnickou akademií Arsenalu a následně zamířil do Liverpoolu. Hrál i za anglickou reprezentaci do 20 a 21 let. Později působil v Sunderlandu a Rangers, nejdelší část kariéry ale spojil s Readingem. Během šestiletého angažmá ho ale výrazně brzdily problémy s kolenem a klub ho v prosinci 2023 propustil.

Ejaria pak celou následující sezonu strávil bez profesionálního angažmá. Loni dostal další šanci v Realu Oviedo v La Lize. Tam však odehrál jen několik zápasů. Nyní je znovu bez smlouvy a hledání práce se rozhodl vzít do vlastních rukou.

„Podrobnosti zatím nechám stručné, ale pokud víte o nějaké příležitosti nebo o klubu, který hledá záložníka na pozice šest, osm či deset, případně levého křídelníka, klidně mi napište do soukromé zprávy,“ vzkázal prostřednictvím sociální sítě.

K příspěvku přidal také stručný přehled své kariéry a tříminutový sestřih z loňského utkání proti Atlétiku Madrid. Na videu ukazuje přihrávky, presink i náběhy do volných prostorů.

Hledání angažmá přes LinkedIn už přitom ve fotbale není úplnou raritou. Sociální síť využívají zejména hráči z nižších soutěží, kteří se přes ni mohou napřímo spojit se skauty, agenty nebo zástupci klubů.

Haaland se obává vyhoření. S psychickou únavou bojuje překvapivým způsobem

Právě přes LinkedIn se například dostal do reprezentace Kapverd obránce Pico Lopes. Rodák z Dublinu obdržel v roce 2018 zprávu od tehdejšího reprezentačního trenéra Ruiho Águase, který hledal hráče, jimiž by mohl rozšířit výběr. Odpověděl však až o devět měsíců později. Zpráva totiž byla v portugalštině a jeho tehdy nenapadlo nechat si ji přeložit. Nakonec za Kapverdy nastoupil a na mistrovství světa 2026 odehrál v základní sestavě všechny čtyři zápasy týmu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ferrová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 10. 9. 2026:Ferrová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.54
  • -
  • 2.32
Karlovy Vary vs. SpartaHokej - - 10. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:00
  • 2.53
  • 4.21
  • 2.25
SaiPa vs. PardubiceHokej - 3. kolo - 10. 9. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 3.35
  • 4.56
  • 1.84
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 10. 9. 2026:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 9. 17:30
  • 2.40
  • 4.16
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

10. září 2026

Valijevová nedostala status neutrálního sportovce, odvolání bylo zamítnuto

Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla s odvoláním proti odebrání neutrálního statusu, proto nadále nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. Na webu o tom informovala Mezinárodní...

10. září 2026  11:55

Priority se mění: evropské finance půjde v Česku využívat i na investice do sportovišť

Únorový postup prací při opravách basketbalové haly na pardubické Dukle (27....

V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést pět až deset miliard korun ročně, odhaduje na základě zkušeností z jiných zemí...

10. září 2026  11:49

MotoGP - VC San Marina 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie.

Další zastávkou MS silničních motocyklů je Velká cena San Marina, která se jezdí na okruhu Misano v Itálii. V akci je i Filip Salač, sledujte přímé přenosy online.

10. září 2026  11:32

Vojtův první hattrick. Chci Spartě pomoct i v důležitějších zápasech, hlásí útočník

Sparťanský útočník Matyáš Vojta slaví gól v domácím poháru proti Viktorii...

V dresu Sparty měl dosud na kontě jediný gól. Teď přidal další a nakonec se z toho vyklubal první profesionální hattrick. „Každý útočník chce dávat góly a já dlouho žádný nedal, takže mám radost a...

10. září 2026  10:49

MS v rally 2026 – WRC: program, kalendář, výsledky a kde sledovat

Thierry Neuville ve svém voze Hyundai i20 N Rally1 během řecké Rallye Akropolis.

Mistrovství světa v rallye je tradiční seriál, známý také pod zkratkou WRC. V sezoně 2026 se jede celkem 14 zastávek, v článku najdete jejich program, výsledky, poznáte jezdce a zjistíte, kde...

10. září 2026  10:27

Stojí to za to? Olympijská vítězka zvažuje návrat. Poradí se s tenisovou legendou

Simone Bilesová

Americká gymnastka Simone Bilesová zvažuje comeback. Sedminásobná olympijská vítězka zatím návrat oficiálně nepotvrdila, ve hře je ale olympiáda v Los Angeles v roce 2028. Poradit se chce i se...

10. září 2026  10:24

Rallye Chile 2026 – WRC: Program, etapy, výsledky a kurzy

Sami Pajari jede Paraguayskou rallye.

Seriál WRC zůstává v Jižní Americe, od 11. do 13. září se totiž jede pátý ročník Rally Chile. Dojede si pro další vítězství Sami Pajari? Podívejte se na harmonogram, mapy a výsledky. K dispozici jsou...

10. září 2026  10:18

Bojíte se časovky, Enriku? Lídra Vuelty může zpomalit i střih červené kombinézy

Enric Mas za cílem

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Na vodách řeky Guadalquivir se v Seville pohupuje kopie dávné plachetnice. A ne ledajaké. Tato nesla jméno Victoria a jako jediná z pěti lodí flotily Fernaa Magalhaese dokončila v roce 1522...

10. září 2026  10:13

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Hvězda Pejšová jde do San Jose: Plné arény na ženský hokej, to je bomba

Hokejistka Daniela Pejšová v dresu Boston Fleet.

Ze Střelné do Kalifornie? Žádná střelená představa, pro hokejistku Danielu Pejšovou pohádka, v které se od nové sezony probudí. Už poslední dva roky si žila svůj zámořský sen v dresu Bostonu v PWHL,...

10. září 2026  9:48

Touré se proti PSG zapsal do historie. Zkopíroval bych úplně vše, žasl po debaklu

Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který vedl tým ve fotbalové Lize...

Prožil výjimečný večer, když jako první africký trenér vedl tým v Lize mistrů, zároveň však přihlížel nejvyšší porážce Slovanu Bratislava v novodobé historii soutěže. Yaya Touré označil fotbalisty...

10. září 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet