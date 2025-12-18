Klub smutnou zprávu potvrdil ve středu. McLeod, který pravidelně nastupoval za první tým, byl považován za jeden z talentů mužstva a respektovaného člena kabiny. Kariéru začínal v mládežnických kategoriích Wolverhamptonu, odkud v sezoně 2024/25 odešel. Následně působil v Rushall Olympic a Stourbridge, než zamířil do Macclesfieldu.
„Ethan byl nesmírně talentovaný a oblíbený hráč, který měl celý život před sebou. Jeho nakažlivá povaha a chuť do života zanechaly dojem v každém, kdo s ním přišel do kontaktu,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení. „Zpráva o jeho úmrtí zasáhla celý klub. Jeho odkaz však nikdy nezmizí.“
Soustrast vyjádřil také Wolverhampton, kde McLeod vyrůstal už od sedmi let. Před víkendovým utkáním Premier League s Brentfordem klub uctí jeho památku minutou ticha. „Jsme zdrceni tragickým úmrtím Ethana McLeoda. Myslíme na jeho rodinu, přátele i celý Macclesfield,“ stojí v prohlášení. Klub zároveň potvrdil, že podporu poskytne i Ethanovu mladšímu bratrovi Conorovi, který ve Wolves působí v kategorii do 21 let.
Vzpomínku připojili i zástupci Rushall Olympic, kde McLeod v minulosti zanechal výraznou stopu. „Ethan se zapsal do historie našeho klubu vítěznou penaltou v FA Cupu. Navždy zůstane v našich srdcích,“ uvedli s tím, že jeho památku uctí při nejbližším domácím utkání.