Tragédie v anglickém fotbale. Po autonehodě zemřel mladý útočník

David Chuchma
  11:03
Anglický fotbal zasáhla smutná zpráva. Útočník Macclesfieldu Ethan McLeod zemřel ve věku 21 let při dopravní nehodě. K neštěstí došlo v úterý večer, když se hráč vracel z venkovního utkání, které Macclesfield odehrál na hřišti Bedford Town v šesté nejvyšší anglické soutěži.
Ethan McLeod byl považován za talentovaného útočníka a oblíbeného člena kabiny...

Ethan McLeod byl považován za talentovaného útočníka a oblíbeného člena kabiny Macclesfieldu. | foto: Instagram @ethanmcleod10

Ethan McLeod působil v Macclesfield FC, v minulosti prošel také akademií...
Ethan McLeod působil v Macclesfield FC, v minulosti prošel také akademií...
Ethan McLeod působil v Macclesfield FC, v minulosti prošel také akademií...
Ethan McLeod působil v Macclesfield FC, v minulosti prošel také akademií...
5 fotografií

Klub smutnou zprávu potvrdil ve středu. McLeod, který pravidelně nastupoval za první tým, byl považován za jeden z talentů mužstva a respektovaného člena kabiny. Kariéru začínal v mládežnických kategoriích Wolverhamptonu, odkud v sezoně 2024/25 odešel. Následně působil v Rushall Olympic a Stourbridge, než zamířil do Macclesfieldu.

„Ethan byl nesmírně talentovaný a oblíbený hráč, který měl celý život před sebou. Jeho nakažlivá povaha a chuť do života zanechaly dojem v každém, kdo s ním přišel do kontaktu,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení. „Zpráva o jeho úmrtí zasáhla celý klub. Jeho odkaz však nikdy nezmizí.“

Soustrast vyjádřil také Wolverhampton, kde McLeod vyrůstal už od sedmi let. Před víkendovým utkáním Premier League s Brentfordem klub uctí jeho památku minutou ticha. „Jsme zdrceni tragickým úmrtím Ethana McLeoda. Myslíme na jeho rodinu, přátele i celý Macclesfield,“ stojí v prohlášení. Klub zároveň potvrdil, že podporu poskytne i Ethanovu mladšímu bratrovi Conorovi, který ve Wolves působí v kategorii do 21 let.

Vzpomínku připojili i zástupci Rushall Olympic, kde McLeod v minulosti zanechal výraznou stopu. „Ethan se zapsal do historie našeho klubu vítěznou penaltou v FA Cupu. Navždy zůstane v našich srdcích,“ uvedli s tím, že jeho památku uctí při nejbližším domácím utkání.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 5.47
  • 10.80
  • 1.20
AZS Lublin vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:AZS Lublin vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 1.46
  • 15.00
  • 2.82
Mechelen vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:Mechelen vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 20:30
  • 1.17
  • 18.90
  • 5.00
Sparta vs. AberdeenFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Sparta vs. Aberdeen //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.19
  • 7.17
  • 14.60
Olomouc vs. Lech PoznaňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 3.13
  • 2.98
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

Tragédie v anglickém fotbale. Po autonehodě zemřel mladý útočník

Ethan McLeod byl považován za talentovaného útočníka a oblíbeného člena kabiny...

Anglický fotbal zasáhla smutná zpráva. Útočník Macclesfieldu Ethan McLeod zemřel ve věku 21 let při dopravní nehodě. K neštěstí došlo v úterý večer, když se hráč vracel z venkovního utkání, které...

18. prosince 2025  11:03

Sir Alex Ferguson a jeho zázrak jménem Aberdeen. Jak zdolal slavný Real Madrid?

Alex Ferguson s útočníkem Markem McGheem pózují s trofejí za triumf v Poháru...

Až bude sir Alex Ferguson letos slavit za doprovodu silvestrovských rachejtlí a dělobuchů své 84. narozeniny, možná mu hlavou problesknou i jeho velké fotbalové momenty. Dva triumfy v Lize mistrů s...

18. prosince 2025

Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...

Na krku se Janu Vodičkovi houpala zlatá medaile za titul s pražskými Lvy a u piva se spoluhráčem Martinem Tibitanzlem dumali, kam se vrtnout dál. Vidíme se na Floridě! zahlásili čerství šampioni ve...

18. prosince 2025  10:29

Biatlon ONLINE: V Le Grand Bornand se běží sprint. Jak si vedou Davidová a spol.?

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Po švédském Östersundu a rakouském Hochfilzenu se biatlonový Světový pohár přesunul do francouzského Le Grand Bornand. Na úvod programu se běží ženský sprint, do něhož nastupuje i pětice českých...

18. prosince 2025  10:25

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

18. prosince 2025  9:50

Nymburk čeká zkouška v Heidelbergu. Německý tým urval předkolo Ligy mistrů

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté se utkají v předkole play off Ligy mistrů s Heidelbergem. Německý tým ve středu večer zvítězil na hřišti Legie Varšava 88:83 po druhém prodloužení a obsadil druhé místo ve...

18. prosince 2025  9:30

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

18. prosince 2025  9:01

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Australský triple double postrčil Chicago k výhře. Minnesotě opět chyběl Edwards

Josh Giddey z Chicago Bulls a Jarrett Allen z Cleveland Cavaliers v souboji.

Basketbalisté Chicaga zvítězili v NBA nad Clevelandem 127:111. Triple doublem za 23 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí je k výhře dovedl Josh Giddey. Ve druhém středečním utkání Memphis vyhrál 116:110...

18. prosince 2025  8:01

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.