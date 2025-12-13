Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní Moravy a motokárovou závodnicí.
Andrea Kimi Antonelli patří k největším talentům současné Formule 1.
Motoristické sporty jsou u Bábíčkových prakticky životním stylem – závodění se věnují i její sourozenci Petra, Tereza a Zdeněk. Právě díky motokárám se Eliška s Antonellim poznala už v mladém věku na mezinárodních závodech.

„Byl takový malý kluk, strašně rychlý. Všichni jsme si tehdy říkali, že snad podvádí,“ popisovala v rozhovoru pro televizi Prima.

Jejich cesty se znovu proťaly o několik let později při testování formule 4, kde Bábíčková absolvovala jízdy pod dohledem Kimiho otce Marca. Mladičký Antonelli se přišel na trénink podívat osobně – a právě tehdy mezi nimi přeskočila jiskra. „Zapomněla jsem si boty, tak jsem mu je prostě vzala,“ smála se česká závodnice.

Bábíčková se zapsala do historie jako první žena, která vyhrála italský šampionát v motokárách. Tento úspěch jí otevřel dveře nejen na tratě, ale i do širšího mediálního prostoru.

Vedle závodění se věnuje také tvorbě obsahu na sociálních sítích, kde má silnou fanouškovskou základnu. Společně se sestrami navíc provozuje YouTube kanál Welcome to the Sisterhood, který propojuje motorsport, módu a životní styl a snaží se bořit zažité stereotypy o ženách v závodním světě.

Rodačka z jižní Moravy už stihla Antonellimu ukázat i Prahu, fotografiemi z jarní procházky po hlavním městě se chlubila na svém instagramu.

Její přítel v současnosti patří k nejvýraznějším mladým tvářím světového motorsportu. Po výrazných úspěších ve formuli 4 přeskočil do formule 2, kde debutoval v roce 2024. O rok později přišel další kariérní posun – Mercedes si ho vybral jako nástupce Lewise Hamiltona, který přestoupil do Ferrari. Náctiletý Ital se tak stal jedním z nejmladších pilotů v historii stáje.

Nejlepším výsledkem Antonelliho v letošní sezoně bylo druhé místo na listopadové Velké ceně Brazílie. V celkovém hodnocení šampionátu nakonec obsadil sedmou příčku.

