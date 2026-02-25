Hvězda F1 už nechodí s Češkou. Bábíčková se rozešla s Antonellim

Devatenáctiletý italský pilot formule 1 Andrea Kimi Antonelli a motokárová závodnice Eliška Bábíčková už netvoří pár. Spekulace potvrdila Češka na sociálních sítích.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

foto: Profimedia.cz

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli během předsezonních testů v Bahrajnu.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
„Ano, rozešli jsme se a já byla ta, kdo to ukončil,“ uvedla dvaadvacetiletá Bábíčková. „Měla jsem pocit, že už se v osobním životě neshodujeme. Že se naše pohledy na budoucnost i naše hodnoty liší,“ doplnila.

Popřela však tvrzení, že by za jejich rozchodem stál nikdo třetí. „Nejde o žádné velké drama. Není v tom žádná jiná žena ani jiný muž. Nikdo nikoho nepodvedl,“ poznamenala.

Antonelli a Bábíčková se seznámili už jako děti na motokárových závodech. Později se znovu potkali při testování Formule 4, kde Bábíčková absolvovala jízdy pod dohledem Kimiho otce Marca. Kimi se přišel na tréninky podívat a přeskočila jiskra. Pár byl pak vídán jak v závodním paddocku, tak ve společnosti.

Bábíčková pochází ze závodnické rodiny. Jako první žena vyhrála italský šampionát v motokárách. Kromě závodění se věnuje také tvorbě obsahu na sociálních sítích, kde má silnou fanouškovskou základnu.

Na Instagramu ji sleduje bezmála 170 tisíc lidí, na TikToku něco přes 68 tisíc. Společně se sestrami navíc provozuje YouTube kanál Welcome to the Sisterhood, který propojuje motorsport, módu a životní styl.

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli během předsezonních testů v Bahrajnu.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.
Andrea Kimi Antonelli patří k největším talentům současné formule 1. Poté, co na sebe výrazně upozornil ve formuli 4, debutoval v roce 2024 v šampionátu formule 2. Strávil v něm pouze jednu sezonu, protože následně získal sedačku v F1. V týmu Mercedes nahradil sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona.

Ačkoliv angažování italského jezdce provázely pochybnosti kvůli jeho nízkému věku, Antonelli ale potvrdil svůj talent. V listopadové Velké ceně Brazílie vybojoval druhé místo, v celkovém hodnocení šampionátu nakonec obsadil sedmou příčku.

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Nyní se připravuje na start nové sezony formule 1, do které opět nastoupí v barvách Mercedesu. V uplynulých dnech testoval nový monopost v Bahrajnu. Sezona začne příští víkend v australském Melbourne.

