Bývalá fotbalistka anglických klubů Arsenal a Chelsea Amy Carrová zemřela ve věku 35 let po dlouhém boji s nádorem na mozku. Smutnou zprávu potvrdila organizace Brain Tumour Research, pro kterou v posledních letech aktivně získávala finanční prostředky.
Bývalá fotbalistka Arsenalu a Chelsea Amy Carrová zemřela ve věku 35 let po dlouhém boji s nádorem na mozku.

Carrová se o své diagnóze dozvěděla v roce 2015. Lékaři tehdy nádor odhalili poté, co překvapivě ztratila vědomí při pohledu na pavouka. Následné vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo nádor na mozku „o velikosti golfového míčku“.

„Věděla jsem, že pavouky nemám ráda, ale ztráta vědomí mi připadala jako přehnaná reakce. Nikdy předtím jsem na nic takhle nereagovala,“ vzpomínala později v rozhovoru pro BBC.

Carrová následně podstoupila náročnou operaci, při níž lékaři odstranili co největší část nádoru. Po zákroku osm dní nemohla chodit ani mluvit. Následovala radioterapie, chemoterapie i dlouhá rehabilitace, během které znovu získávala pohyblivost a schopnost komunikace.

Navzdory zdravotním komplikacím se v dalších letech aktivně zapojila do podpory výzkumu mozkových nádorů. V roce 2024 například absolvovala maraton v Dublinu, kde pro organizaci Brain Tumour Research vybrala téměř 29 tisíc liber.

Zemřel průkopník tréninkové metody, díky níž se běžci přestali cítit trapně

Minulé léto jí lékaři oznámili, že se nemoc dostala do terminálního stadia. Prognóza tehdy hovořila o šesti až devíti měsících života.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že Amy Carrová zemřela ve věku 35 let po boji s nádorem na mozku,“ uvedla organizace Brain Tumour Research v prohlášení. „Amy byla inspirací pro mnoho lidí a její odhodlání pomáhat ostatním bude i nadále připomínkou jejího odkazu.“

V Číně vládne stáj Mercedes, po tréninku uspěl Russell i v kvalifikaci na sprint

George Russell ze stáje Mercedes během kvalifikace na sprint ve Velké ceně Číny...

Kvalifikaci na sprint na Velké ceně Číny formule 1 si podmanili jezdci týmu Mercedes. Zvítězil britský jezdec George Russell, který v Šanghaji porazil o 289 tisícin sekundy stájového kolegu Andreu...

13. března 2026  7:40,  aktualizováno  9:59

Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava

Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku První gól ve sparťanském dresu sice náležitě oslavil, spokojený ale po závěrečném hvizdu být nemohl. „Pocity jsou smíšené, protože jsme zápas nezvládli, jak jsme chtěli. Ale ten výsledek je hratelný...

13. března 2026  9:30

