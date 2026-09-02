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Odmítli soupeři podat ruku, pak schytali debakl i rasistické urážky. Klub se omluvil

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  14:30
Hosté ze St. Thomas Aquinas si do poločasové přestávky vytvořili velký náskok,...

Hosté ze St. Thomas Aquinas si do poločasové přestávky vytvořili velký náskok, vedli 38:0. | foto: Profimedia.cz

Hosté ze St. Thomas Aquinas si do poločasové přestávky vytvořili velký náskok,...
DeSoto navíc svému soupeři podlehlo 14:38.
Fotbalisté amerického týmu DeSoto se rozhodli soupeřům ze St. Thomas Aquinas...
Fotbalisté amerického týmu DeSoto se rozhodli soupeřům ze St. Thomas Aquinas...
6 fotografií
Před utkáním chtěli vyslat jasný signál. Místo tradičního podání rukou se ale kapitáni amerického středoškolského fotbalového týmu DeSoto rozhodli soupeřům ze St. Thomas Aquinas ruce nepodat. Záběry z nezvyklého momentu se rychle rozšířily po sociálních sítích a z předzápasové provokace se stal hodně diskutovaný moment.

Oba týmy se utkaly o víkendu ve Fort Lauderdale na Floridě. Ještě před úvodním výkopem přišlo tradiční setkání kapitánů při losování. Hráči St. Thomas Aquinas nabídli soupeřům ruce, několik členů DeSoto včetně kapitánů je ale odmítlo přijmout.

Video okamžitě začalo kolovat internetem a DeSoto čelilo kritice za nesportovní chování. Podle hlavního kouče Clauda Mathise přitom rozhodnutí nevzešlo od trenérského štábu. Hráči se podle něj rozhodli vynechat podání rukou sami od sebe a realizační tým o tom předem neinformovali.

Na hřišti navíc následoval pro DeSoto hodně nepříjemný večer. St. Thomas Aquinas vstoupili do utkání naprosto dominantně. Už v první čtvrtině vedli 14:0 a do poločasové přestávky si vypracovali obrovský náskok 38:0. Hosté se po změně stran sice dvakrát prosadili, na zvrat už ale neměli šanci. Výsledek? 38:14 pro domácí.

A i to byl důvod, proč se pozornost po zápase ještě více upřela na předzápasový incident. Na sociálních sítích se začaly objevovat posměšné reakce a kritika hráčů DeSoto.

Situace zašla dokonce tak daleko, že podle trenéra Mathise někteří jeho hráči čelili na internetu i rasistickým útokům. Zároveň zdůraznil, že samotné nepodání ruky bylo chybou, ale hráči by podle něj neměli být terčem podobných osobních útoků.

Klub se následně rozhodl celou věc oficiálně řešit. Škola zveřejnila omluvu, ve které převzala odpovědnost za chování svých hráčů a uvedla, že incident se svými sportovci interně projednala.

desotoeaglesfb
31. srpna 2026 v 19:25, příspěvek archivován: 2. září 2026 v 12:47
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„Chceme se formálně omluvit komunitě St. Thomas Aquinas, trenérům a celému fotbalovému týmu za to, co se stalo,“ stojí v prohlášení týmu. Ten zároveň zdůraznil, že sportovní chování a charakter jsou hodnoty, které od svých hráčů očekává.

Sportovní ředitel M. T. Tyeskie pak připomněl, že od kapitánů se očekává ještě vyšší úroveň chování, protože mají být příkladem pro celý tým. Podle něj incident neodpovídal standardům, které DeSoto Athletics nastavuje.

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