Oba týmy se utkaly o víkendu ve Fort Lauderdale na Floridě. Ještě před úvodním výkopem přišlo tradiční setkání kapitánů při losování. Hráči St. Thomas Aquinas nabídli soupeřům ruce, několik členů DeSoto včetně kapitánů je ale odmítlo přijmout.
Video okamžitě začalo kolovat internetem a DeSoto čelilo kritice za nesportovní chování. Podle hlavního kouče Clauda Mathise přitom rozhodnutí nevzešlo od trenérského štábu. Hráči se podle něj rozhodli vynechat podání rukou sami od sebe a realizační tým o tom předem neinformovali.
Na hřišti navíc následoval pro DeSoto hodně nepříjemný večer. St. Thomas Aquinas vstoupili do utkání naprosto dominantně. Už v první čtvrtině vedli 14:0 a do poločasové přestávky si vypracovali obrovský náskok 38:0. Hosté se po změně stran sice dvakrát prosadili, na zvrat už ale neměli šanci. Výsledek? 38:14 pro domácí.
A i to byl důvod, proč se pozornost po zápase ještě více upřela na předzápasový incident. Na sociálních sítích se začaly objevovat posměšné reakce a kritika hráčů DeSoto.
Situace zašla dokonce tak daleko, že podle trenéra Mathise někteří jeho hráči čelili na internetu i rasistickým útokům. Zároveň zdůraznil, že samotné nepodání ruky bylo chybou, ale hráči by podle něj neměli být terčem podobných osobních útoků.
Klub se následně rozhodl celou věc oficiálně řešit. Škola zveřejnila omluvu, ve které převzala odpovědnost za chování svých hráčů a uvedla, že incident se svými sportovci interně projednala.
„Chceme se formálně omluvit komunitě St. Thomas Aquinas, trenérům a celému fotbalovému týmu za to, co se stalo,“ stojí v prohlášení týmu. Ten zároveň zdůraznil, že sportovní chování a charakter jsou hodnoty, které od svých hráčů očekává.
Sportovní ředitel M. T. Tyeskie pak připomněl, že od kapitánů se očekává ještě vyšší úroveň chování, protože mají být příkladem pro celý tým. Podle něj incident neodpovídal standardům, které DeSoto Athletics nastavuje.