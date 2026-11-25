Sportovci patří v tanečních soutěžích mezi pravidelné účastníky, letos se však v americké show Dancing with the Stars postarali o mimořádný úspěch. První dvě příčky obsadili držitelé zlatých medailí z olympijských a paralympijských her.
Z vítězství se v úterý 24. listopadu radovali americký atlet Ezra Frech s taneční partnerkou Daniellou Karagachovou. Ve svých 21 letech se Frech stal nejmladším mužským vítězem v historii pořadu a zároveň vůbec prvním paralympionikem, který americkou taneční soutěž ovládl.
Finálový večer přitom nabídl mimořádně vyrovnaný souboj. Frech i jeho největší konkurentka, krasobruslařka Amber Glennová, získali za své tři závěrečné tance maximálních 90 bodů. O vítězi tak rozhodly divácké hlasy, kterých během finále dorazilo rekordních 86 milionů.
Frech se narodil s vrozenou vývojovou vadou končetin. Chyběla mu velká část levé nohy a čtyři prsty na levé ruce. Svou první protézu dostal už v jedenácti měsících.
Na paralympijských hrách v Paříži v roce 2024 vybojoval dvě zlaté medaile, a to v běhu na 100 metrů a ve skoku do výšky. Ve skoku do dálky obsadil páté místo.
Během úterního finále předvedl jedno z nejemotivnějších vystoupení letošní řady. Závěrečnou freestylovou choreografii na skladbu Numb od skupiny Linkin Park zahájil podle plánu bez protézy. V druhé části choreografie, kdy už tančil s protézou, se mu však nečekaně uvolnila a upadla. Americký atlet se nenechal rozhodit, pohotově si ji znovu nasadil a plynule pokračoval v tanci.
Do dojemného skupinového vystoupení se zapojilo také několik dalších tanečníků, včetně těch na vozíku. Frech zvládl řadu náročných tanečních figur a několik skokových prvků. Za své vystoupení si vysloužil maximální počet bodů od poroty a potlesk publika vestoje.
Druhé místo v soutěži obsadila šestadvacetiletá americká krasobruslařka Amber Glennová, která letos na zimních olympijských hrách v Itálii pomohla USA k zisku zlaté medaile v soutěži družstev. Patří rovněž mezi hrstku závodnic, které v soutěžních jízdách zvládají trojitého axela.
Zajímavostí je, že souboj dvou úspěšných sportovců byl zároveň soubojem manželů. Profesionální tanečníci Daniella Karagachová a Pasha Pashkov, kteří Freche a Glennovou soutěží provázeli, totiž jsou v soukromém životě pár.
Jiří Ježek odešel s aplausem
Zkušenost s účastí handicapovaného sportovce má také česká StarDance. V roce 2024 se mezi desítkou soutěžících třinácté řady objevil šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek.
Stejně jako Frech i český sportovec tančil s protézou. Jeho taneční partnerkou byla Lenka Nora Návorková, která v minulosti soutěž ovládla po boku herce Jiřího Dvořáka. Dvojice vypadla během třetího soutěžního večera a obsadila celkové deváté místo. Při loučení se soutěží se však dočkala potlesku publika vestoje.