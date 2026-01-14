Americké univerzity představují olympioničky. Mezi nimi i české hokejistky

David Chuchma
  19:04
Americké univerzity v těchto dnech symbolicky propojují akademický sport s nejvyšší světovou scénou. Před začátkem zimních olympijských her v Miláně zvou své studentky - olympioničky na zápasy, kde je představují jako hrdé reprezentantky školy i své země. Mezi nimi nechybí ani české hokejistky, které se v NCAA (Národní univerzitní atletická asociace) dlouhodobě prosazují.
Tereza Plosová v dresu Univerzity v Minnesotě, kde se zařadila mezi stabilní...

Tereza Plosová v dresu Univerzity v Minnesotě, kde se zařadila mezi stabilní členky týmu. | foto: Instagram @uwbadgers

Česká útočnice Adéla Šapovalivová patří mezi hráčky Wisconsinu, které čeká...
Univerzitní ženský hokej v USA je pro řadu hráček přímou cestou na olympijské...
Tereza Plosová hází puk fanouškům před utkáním o bronz.
Tereza Plosová slaví se spoluhráčkami gól proti USA.
24 fotografií

Na University of Wisconsin–Madison patří ženský hokej k jednomu z nejviditelnějších sportů. Právě tady působí česká útočnice Adéla Šapovalivová, kterou univerzita oficiálně představila jako jednu z hráček mířících na olympijský turnaj v Miláně.

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Spolu s ní se na hrách objeví také její spoluhráčky Američanky Kirsten Simmsová, Ava McNaughtonová, Caroline Harveyová a Laila Edwardsová. Všechny univerzita pozvala přímo do haly, kde byly představeny fanouškům během zápasového programu a dostaly veřejné přání úspěchu na olympijském ledě.

Podobnou cestou se vydala také University of Minnesota, která představila svou českou hokejistku Terezu Plosovou. I ona je součástí týmu, jenž tradičně patří k nejsilnějším v ženském univerzitním hokeji ve Spojených státech.

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Příběhy Šapovalivové i Plosové ukazují, jak významnou roli dnes NCAA hraje v ženském hokeji. Univerzity poskytují špičkové zázemí, pravidelnou konfrontaci s elitní konkurencí a zároveň prostor pro studium. Není proto náhodou, že právě z těchto týmů míří stále více hráček přímo na olympijské hry.

Výsledky

