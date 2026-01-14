Na University of Wisconsin–Madison patří ženský hokej k jednomu z nejviditelnějších sportů. Právě tady působí česká útočnice Adéla Šapovalivová, kterou univerzita oficiálně představila jako jednu z hráček mířících na olympijský turnaj v Miláně.
|
Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně
Spolu s ní se na hrách objeví také její spoluhráčky Američanky Kirsten Simmsová, Ava McNaughtonová, Caroline Harveyová a Laila Edwardsová. Všechny univerzita pozvala přímo do haly, kde byly představeny fanouškům během zápasového programu a dostaly veřejné přání úspěchu na olympijském ledě.
Podobnou cestou se vydala také University of Minnesota, která představila svou českou hokejistku Terezu Plosovou. I ona je součástí týmu, jenž tradičně patří k nejsilnějším v ženském univerzitním hokeji ve Spojených státech.
|
Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy
Příběhy Šapovalivové i Plosové ukazují, jak významnou roli dnes NCAA hraje v ženském hokeji. Univerzity poskytují špičkové zázemí, pravidelnou konfrontaci s elitní konkurencí a zároveň prostor pro studium. Není proto náhodou, že právě z těchto týmů míří stále více hráček přímo na olympijské hry.