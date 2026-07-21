Český sportovní pár se o zprávu podělil na sociálních sítích. „Oficiálně rozšiřujeme náš tým. Posila dorazí už brzy,“ napsali k fotografiím, na nichž pózují se snímky z ultrazvuku.
První potomek se má narodit v lednu 2027. „Chtěli bychom se podělit o nečekanou, ale pro nás tu nejkrásnější zprávu. V lednu se rozrosteme o nového člena, který nám nečekaně vstoupil do života. Jsme za to oba nesmírně vděční a moc se těšíme na všechno, co nás čeká,“ uvedli Švábíková s Kopeckým ve společném příspěvku.
Česká tyčkařka pak v tiskové zprávě dodávala: „Zároveň tato radostná zpráva znamená, že se letos bohužel nebudu moci zúčastnit mistrovství České republiky ani mistrovství Evropy v Birminghamu. Sport je nedílnou součástí našich životů a bude jí i nadále. Mateřství pro mě neznamená konec sportovní kariéry, ale novou životní etapu.“
Šestadvacetiletá Švábíková patří k nejúspěšnějším českým tyčkařkám: na olympijských hrách v Paříži obsadila páté místo a výkonem 480 centimetrů překonala český rekord. Po narození miminka se plánuje co nejdříve vrátit k tréninku i závodění.
„I nadále zůstávám plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Mým velkým cílem je úspěšný návrat na vrcholnou mezinárodní scénu a směřování k olympiádě v Los Angeles v roce 2028,“ uvedla.
Osmadvacetiletý Kopecký je vícenásobným mistrem republiky v desetiboji a reprezentoval Česko také na světových šampionátech.