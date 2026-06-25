Alisha Lehmannová se na dovolené u moře zasnoubila. Vezme si hvězdu Love Islandu

Autor:
  15:31
Alisha Lehmannová a Montel McKenzie oznámili zásnudby.

Alisha Lehmannová a Montel McKenzie oznámili zásnudby. | foto: Instagram/@alishalehmann7

Alisha Lehmannová a Montel McKenzie oznámili zásnudby.
Alisha Lehmannová a Montel McKenzie oznámili zásnudby.
Alisha Lehmannová a Montel McKenzie oznámili zásnudby.
Švýcarská fotbalistka a influencerka Alisha Lehmannová
16 fotografií
Alisha Lehmannová se zasnoubila. Fotbalistku Leicesteru City požádal o ruku její partner Montel McKenzie během dovolené u moře.

Sedmadvacetiletá švýcarská útočnice a influencerka se radostnou novinkou pochlubila na Instagramu, kde zveřejnila fotografie ze zásnub. K příspěvku připojila stručný popisek: „Navždy a napořád.“

Snímky zachycují moment, kdy před ní o rok starší McKenzie poklekl. Lehmannová si překvapením a radostí zakrývá obličej, zatímco ji bývalý účastník reality show Love Island žádá o ruku. Na jedné z fotografií dvojice pózuje i s prstenem.

Pár zveřejnil svůj vztah teprve v lednu, od té doby se ale vše vyvíjelo rychle. Už v květnu vyvolali spekulace o možných zásnubách, když společně navštívili klenotnictví. McKenzie tehdy ke společné fotografii přidal emoji zámku a klíče.

Lehmannová dříve čtyři roky tvořila pár s fotbalistou Douglasem Luizem, s nímž se rozešla loni. McKenzie se proslavil v Love Islandu v roce 2023, kde tvořil pár s Leah Taylorovou. Ze soutěže vypadl 38. den. Letos v lednu se vrátil v edici All Stars, druhou šanci na lásku tam ale dostal jen na pět dní.

Alisha Lehmannová oznámila nový vztah. Po jejím boku je hvězda z Love Islandu
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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  • 1.16
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 1.90
  • 3.38
  • 4.14
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 27.40
  • 11.50
  • 1.10
Program a výsledky
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Výsledky

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