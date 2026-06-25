Sedmadvacetiletá švýcarská útočnice a influencerka se radostnou novinkou pochlubila na Instagramu, kde zveřejnila fotografie ze zásnub. K příspěvku připojila stručný popisek: „Navždy a napořád.“
Snímky zachycují moment, kdy před ní o rok starší McKenzie poklekl. Lehmannová si překvapením a radostí zakrývá obličej, zatímco ji bývalý účastník reality show Love Island žádá o ruku. Na jedné z fotografií dvojice pózuje i s prstenem.
Pár zveřejnil svůj vztah teprve v lednu, od té doby se ale vše vyvíjelo rychle. Už v květnu vyvolali spekulace o možných zásnubách, když společně navštívili klenotnictví. McKenzie tehdy ke společné fotografii přidal emoji zámku a klíče.
Lehmannová dříve čtyři roky tvořila pár s fotbalistou Douglasem Luizem, s nímž se rozešla loni. McKenzie se proslavil v Love Islandu v roce 2023, kde tvořil pár s Leah Taylorovou. Ze soutěže vypadl 38. den. Letos v lednu se vrátil v edici All Stars, druhou šanci na lásku tam ale dostal jen na pět dní.
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Alisha Lehmannová oznámila nový vztah. Po jejím boku je hvězda z Love Islandu