Osmadvacetiletý Angličan se rovněž pohybuje ve fotbalovém prostředí, hraje na pozici obránce v nižších anglických soutěžích za klub Folkestone Invicta.
Spojuje je také projekt Baller League, moderní halová soutěž, která kombinuje fotbal, influencery, bývalé profesionály i známé tváře z internetu. McKenzie zde nastupuje za tým MVPs United, zatímco sedmadvacetiletá Lehmannová u stejného celku figuruje v manažerské roli.
Ještě do jara loňského roku byla Lehmannová spojována s brazilským reprezentantem Douglasem Luizem. Společně odešli z Anglie do Juventusu, po rozchodu se jejich cesty rozešly. Aktuálně ale oba znovu působí na Ostrovech – Lehmannová posílila Leicester, Luiz hraje za Nottingham.
