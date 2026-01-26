Alisha Lehmannová oznámila nový vztah. Po jejím boku je hvězda z Love Islandu

David Chuchma
  16:19
Švýcarská fotbalová reprezentantka Alisha Lehmannová odhalila nový vztah. Na sociálních sítích se pochlubila narozeninovými příspěvky s Montelem McKenziem, účastníkem britské reality show Love Island i její edice All Stars, který k nim připsal: „Všechno nejlepší, lásko.“
Anglický fotbalista Montel McKenzie sdílel na sociálních sítích společnou fotografii se švýcarskou reprezentantkou Alishou Lehmannovou, s níž nyní tvoří pár.

Alisha Lehmannová se po dvou letech vrátila do Anglie, bude hrát za Leicester.
Osmadvacetiletý Angličan se rovněž pohybuje ve fotbalovém prostředí, hraje na pozici obránce v nižších anglických soutěžích za klub Folkestone Invicta.

Případ Alisha. Hop, nebo flop? Hvězda Instagramu přestoupila do Leicesteru

Spojuje je také projekt Baller League, moderní halová soutěž, která kombinuje fotbal, influencery, bývalé profesionály i známé tváře z internetu. McKenzie zde nastupuje za tým MVPs United, zatímco sedmadvacetiletá Lehmannová u stejného celku figuruje v manažerské roli.

Ještě do jara loňského roku byla Lehmannová spojována s brazilským reprezentantem Douglasem Luizem. Společně odešli z Anglie do Juventusu, po rozchodu se jejich cesty rozešly. Aktuálně ale oba znovu působí na Ostrovech – Lehmannová posílila Leicester, Luiz hraje za Nottingham.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky
