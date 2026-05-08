Jeden gól Lehmannové stačil. Ocenění hráčky sezony v Leicesteru budí rozpaky

  11:03
Švýcarská fotbalistka Alisha Lehmannová získala hned dvě klubová ocenění v Leicesteru City. Fanoušci ji zvolili hráčkou sezony a její trefa navíc vyhrála anketu o gól roku. Právě první cena ale na sociálních sítích vyvolala poměrně rozporuplné reakce.
Švýcarská fotbalistka a influencerka Alisha Lehmannová | foto: ČTK

Lehmannová totiž po svém lednovém přestupu do Leicesteru odehrála jen 415 minut. Do základní sestavy nastoupila pětkrát a v devíti zápasech vstřelila jediný gól. Leicester navíc prožil velmi nepovedenou sezonu, po které sestoupil z ženské Super League.

Přesto fanouškovské hlasování ovládla právě sedmadvacetiletá Švýcarka. Klub výsledky oznámil na sociálních sítích a příspěvek během krátké doby nasbíral tisíce reakcí.

lcfcwomen

Our End of Season award winners

Alisha Lehmann has won Fans' Player of the Season and Goal of the Season while Shannon O'Brien has claimed Players' Player of the Season

6. května 2026 v 14:01, příspěvek archivován: 8. května 2026 v 9:51
Zatímco část fanoušků její ocenění oslavovala, jiní nechápali, jak mohla cenu získat hráčka, která v klubu odehrála jen několik měsíců. „Fanoušci by se měli stydět. Hráčkou sezony je jen proto, že se jim líbí,“ napsal jeden z komentujících. Další ironicky připomínali, že Leicester během celé sezony vyhrál pouze dva ligové zápasy.

Lehmannová patří dlouhodobě mezi nejznámější fotbalistky světa. Velkou popularitu má především na sociálních sítích, na instagramu ji sleduje přes 15 milionů lidí. Vedle fotbalu spolupracuje s řadou velkých značek a pravidelně se objevuje v reklamních kampaních nebo lifestyle obsahu.

Trefa Alishy Lehmannové proti Aston Ville:

barclayswsl

RIGHT PLACE. RIGHT TIME.

Alisha Lehmann coolly slots the ball away for @lcfcwomen

22. března 2026 v 15:35, příspěvek archivován: 8. května 2026 v 10:07
Sama hráčka už v minulosti reagovala na kritiku, že její mediální obraz přebíjí výkony na hřišti. „Lidé nevidí práci, kterou odvádím. Myslí si, že jen trénuji a pak jdu domů natáčet TikTok,“ řekla letos v rozhovoru pro BBC. „Jsem velmi profesionální a na hřišti vždycky dávám maximum. Všechno, co dělám, směřuje k tomu, abych byla nejlepší hráčkou, jakou můžu být,“ dodala.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni...

8. května 2026  10:56

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni.

Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico...

8. května 2026  10:14

Lakers odcházeli v emocích, Oklahoma City s úsměvem. Výhru číslo dva má i Detroit

Austin Reaves z Los Angeles Lakers po zápase diskutuje s rozhodčím Johnem...

Obhájci titulu Oklahoma City Thunder porazili 125:107 Los Angeles Lakers a ve druhém kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Stoprocentní je v sérii s Clevelandem také Detroit, Pistons si tentokrát s...

8. května 2026  9:29

Znovuzrozený šampion, domácí naděje i mazák z UAE. Kdo vyzve Vingegaarda?

Thymen Arensman (vlevo) a Giulio Pellizzari bojují ve sprintu na Kolem Alp....

Bude to Giro d’Italia v mnohém jiné, přesto opět tradiční a nepředvídatelné. Poprvé startuje v Bulharsku, vrací se slavné průsmyky a cyklisty znovu čeká těžký třetí týden. Na rozdíl od minulého...

8. května 2026

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Premium
Motocyklový závodník Kamil Holán ve Žďáře nad Sázavou představil nový...

Českou motorkářskou komunitu zasáhla tragérie, zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Přinášíme exkluzivně dosud nikdy nevydaný rozhovor...

8. května 2026  8:37

Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Jako první v sezoně Euro Hockey Tour dokázali čeští hokejisté porazit suverénní Švédy a díky výhře 3:1 v Ängelholmu si zajistili dva duely před koncem druhé místo v sérii. Kouč Radim Rulík si v...

8. května 2026

Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól.

Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti...

8. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:43

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Pocitově bída, výsledkově paráda. Bojoval jsem sám se sebou, říká střelec Kovařčík

Michal Kovařčík slaví branku do švédské sítě.

Hokejový útočník Michal Kovařčík měl do čtvrtka v dresu národního týmu na kontě 34 startů a dva vstřelené góly. Když ale zazářil dvěma zásahy v úvodním vystoupení reprezentace na Švédských hrách...

8. května 2026

Hele, brácho, letím s tebou na Giro. A vyhrajeme etapu. Jak si Kopečtí plní sny

Premium
Sourozenci Kopečtí na prezentaci týmu před Girem, v národním dresu slovenského...

V dubnu trio sourozenců Kopeckých oslavovalo, že všichni tři po velmi dobrých výkonech dokončili královnu klasik Paříž–Roubaix. Ovšem jejich „bláznivá“ sezona tím ani zdaleka nekončí. Od pátku budou...

8. května 2026

