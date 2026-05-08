Lehmannová totiž po svém lednovém přestupu do Leicesteru odehrála jen 415 minut. Do základní sestavy nastoupila pětkrát a v devíti zápasech vstřelila jediný gól. Leicester navíc prožil velmi nepovedenou sezonu, po které sestoupil z ženské Super League.
Přesto fanouškovské hlasování ovládla právě sedmadvacetiletá Švýcarka. Klub výsledky oznámil na sociálních sítích a příspěvek během krátké doby nasbíral tisíce reakcí.
Zatímco část fanoušků její ocenění oslavovala, jiní nechápali, jak mohla cenu získat hráčka, která v klubu odehrála jen několik měsíců. „Fanoušci by se měli stydět. Hráčkou sezony je jen proto, že se jim líbí,“ napsal jeden z komentujících. Další ironicky připomínali, že Leicester během celé sezony vyhrál pouze dva ligové zápasy.
Lehmannová patří dlouhodobě mezi nejznámější fotbalistky světa. Velkou popularitu má především na sociálních sítích, na instagramu ji sleduje přes 15 milionů lidí. Vedle fotbalu spolupracuje s řadou velkých značek a pravidelně se objevuje v reklamních kampaních nebo lifestyle obsahu.
Trefa Alishy Lehmannové proti Aston Ville:
Sama hráčka už v minulosti reagovala na kritiku, že její mediální obraz přebíjí výkony na hřišti. „Lidé nevidí práci, kterou odvádím. Myslí si, že jen trénuji a pak jdu domů natáčet TikTok,“ řekla letos v rozhovoru pro BBC. „Jsem velmi profesionální a na hřišti vždycky dávám maximum. Všechno, co dělám, směřuje k tomu, abych byla nejlepší hráčkou, jakou můžu být,“ dodala.