Běžkyně, kterou na Instagramu sleduje více než pět milionů lidí, v příspěvku sdílela sérii fotografií postavených na kontrastu. Vždy nejprve ukazuje „dokonalý“ snímek, který by bez váhání zveřejnila, a hned vedle něj přidává záběr, co by běžně zůstal skrytý.
„Tuhle fotku vidělo 5 milionů lidí,“ napsala k první fotografii, na níž pózuje v plavkách v pečlivě naaranžované póze. „Tuhle neviděl nikdo,“ doplnila u další momentky, kde sedí na pláži a dívá se do telefonu. Podobných dvojic snímků je v příspěvku hned několik. „Fotka, kterou jsem zveřejnila,“ stojí u jedné z nich, zatímco hned vedle následuje „Fotka, kterou jsem smazala.“
V závěru pak přidala i širší sdělení. „Fotka je jen fotka, nikdy nezachytí celou perspektivu,“ uvedla. Celý příspěvek doplnila slovy: „Co lidé vidí vs. co je zároveň realitou. Jen připomínám, že sdílíme pouze to nejdůležitější, ne celý příběh.“
Za tento krok následně sklidila velký ohlas. Řada fanoušků jí děkovala za otevřenost a za to, že využila svůj dosah k upozornění na zkreslený obraz reality na sociálních sítích. Nechyběly ale ani komplimenty, ve kterých sledující sedmadvacetiletou rodačku z německého Wormsu chválili a tvrdili, že se jim na „nepovedených“ snímcích líbí ještě více než obvykle.
Schmidtová, která se specializuje především na trať 400 metrů, patří dlouhodobě mezi nejvýraznější tváře atletiky na sociálních sítích, přestože na největších mezinárodních akcích medaile většinou nesbírá. V roce 2017 ji australský magazín Busted Coverage označil za „nejvíce sexy sportovkyni světa“ a v roce 2022 se dostala na seznam Forbes 30 pod 30.