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Zverev zapomněl skóre a nevěděl, že se stal šampionem. Pak dojal řečí o mamince

Autor:
  18:30
Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open. | foto: Reuters

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Německý tenista Alexander Zverev se hecuje ve finále US Open.
Německý tenista Alexander Zverev slaví zisk titulu na US Open.
9 fotografií
Alexander Zverev má za sebou jeden z nejhezčích večerů kariéry. Ve finále US Open porazil Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 a získal svůj druhý grandslamový titul. Bezprostředně po posledním míči však Němec vůbec netušil, že už je konec.

Byl natolik ponořený do hry, že si špatně spočítal skóre. Po vítězném podání očekával, že bude následovat další výměna.

Mezitím už však stadion Arthura Ashe bouřil. Rozhodčí oznámil konec utkání a diváci oslavovali nového šampiona. Zverev ještě několik vteřin nechápal, co se právě stalo. Až poté mu došlo, že vyhrál US Open. Zvedl ruce nad hlavu a naplno si užil jeden z největších okamžiků své kariéry.

„Myslel jsem, že skóre bylo teprve 5:1. Věděl jsem, že mám náskok dvou brejků, ale zároveň jsem měl dojem, že pokračujeme, a najednou slyším lidi z mého týmu řvát, že je konec, to mi udělalo radost,“ vyprávěl Němec na tiskové konferenci. Díky triumfu na US Open si upevnil pozici světové dvojky a přiblížil se i lídrovi Janniku Sinnerovi.

Při pozápasovém ceremoniálu devětadvacetiletý tenista poděkoval svému týmu, ale největší část jeho slov patřila mamince Irině. Právě ona podle něj sehrála zásadní roli v tom, že se mohl vydat za svým tenisovým snem.

Navzdory tomu, že mu byla ve čtyřech letech diagnostikována cukrovka 1. typu. Podle lékařů mohl mít kvůli nemoci výrazně omezený život i možnosti věnovat se sportu.

„V tu chvíli musíte mít opravdu silnou matku, která z ordinace odejde a řekne: Můj syn bude tam, kde chce být,“ řekl dojatý Zverev. „Pokud chce být tenistou, bude tenistou. Pokud bude chtít dělat něco jiného, bude dělat něco jiného. Ale tahle nemoc nás nebude definovat.“

Následně označil svou maminku za nejdůležitějšího a nejsilnějšího člověka, kterého zná.

Zverev triumfem v New Yorku definitivně uzavřel jednu z bolestivých kapitol své kariéry. V roce 2020 ve finále US Open vedl, ovšem Dominic Thiem tehdy dokázal finále otočit.

Tentokrát už Němec šanci nepustil a po triumfu na Roland Garros přidal během tří měsíců druhý grandslamový titul.

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