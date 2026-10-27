Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Náš tým pro malý fotbal je kompletní. Americké hvězdě se narodilo třetí dítě

Autor:
  8:50
Americká fotbalistka Alex Morganová

Americká fotbalistka Alex Morganová | foto: Reuters

Američanka Alex Morganová (vpravo) lituje zahozené šanci v utkání proti...
Alex Morganová, USA – Ikona amerického fotbalu dlouhodobě spolupracuje se...
Americká fotbalistka Alex Morganová (vpravo) utěšuje thajskou gólmanku Sukanyu...
Megan Rapinoeová, ofenzivní záložnice Spojených států, oslavuje společně s Alex...
9 fotografií
Alex Morganová prožívá další krásnou životní kapitolu. Jedna z nejvýraznějších postav amerického ženského fotbalu se stala trojnásobnou maminkou. S manželem Servandem Carrascem přivítali na světě syna, kterému dali jméno Tiago.

Radostnou novinku oznámili společným příspěvkem na Instagramu. Morganová připojila také první fotografii novorozeného chlapečka.

„Tiago V Carrasco. Náš pětičlenný tým pro malý fotbal je kompletní,“ napsali rodiče k fotografii. Odkaz na fotbal v jejich oznámení nebyl náhodný, Morganová i Carrasco mají za sebou profesionální kariéry.

Doma na nového sourozence čekají také šestiletá sestra Charlie a bratr Enzo, který se narodil v březnu loňského roku.

Třetí těhotenství oznámila Morganová letos v květnu, symbolicky na Den matek. Ve videu z pláže při západu slunce se objevila po boku manžela a obou dětí a následně odhalila rostoucí bříško. K rodinnému záběru tehdy připojila zprávu, že se na podzim těší na dalšího potomka.

Americké fotbalistky Megan Rapinoeová (vpravo) a Alex Morganová slaví gól.

Pro sedmatřicetiletou americkou hvězdu je rodina v posledních letech stále důležitější součástí života.

Profesionální kariéru ukončila v září 2024, kdy zároveň oznámila druhé těhotenství. Tehdy přiznala, že rozhodnutí rozloučit se s fotbalem v ní zrálo delší dobu a očekávání dalšího potomka její plány ovlivnilo.

Morganová s reprezentací získala dvě zlata na mistrovství světa, v letech 2015 a 2019, a olympijské zlato z Londýna 2012. V národním týmu nastřílela 123 gólů a zařadila se mezi jeho nejúspěšnější střelkyně.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Valentová vs. PohánkováTenis - - 27. 10. 2026:Valentová vs. Pohánková //www.idnes.cz/sport
27. 10. 09:30
  • 1.46
  • -
  • 2.69
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.63
  • 3.78
  • 5.35
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Mayo vs. BartoňTenis - 1. kolo - 27. 10. 2026:Mayo vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.67
  • -
  • 2.09
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Smeč roku ani triple double nestačí, Janis na první výhru s Miami čeká dál

Janis Adetokunbo z Miami Heat se raduje v zápase s Dallas Mavericks.

Cleveland Cavaliers porazili Minnesota Timberwolves 127:125 po prodloužení a po úvodní porážce vybojovali v NBA druhou výhru za sebou. Hostům k vítězství nepomohlo ani 47 bodů amerického...

27. října 2026  8:43,  aktualizováno  9:08

Náš tým pro malý fotbal je kompletní. Americké hvězdě se narodilo třetí dítě

Americká fotbalistka Alex Morganová

Alex Morganová prožívá další krásnou životní kapitolu. Jedna z nejvýraznějších postav amerického ženského fotbalu se stala trojnásobnou maminkou. S manželem Servandem Carrascem přivítali na světě...

27. října 2026  8:50

Tour 2027 je odhalena: nejsevernější start, hrozba časovek i pyrenejské finále

Trasa 114. ročníku Tour de France.

Potřetí v historii začne na Britských ostrovech. Po nejjižnějším startu bude tentokrát následovat ten vůbec nejsevernější. A postará se o něj skotský Edinburgh. Cyklistická Tour de France odhalila...

22. října 2026  15:21,  aktualizováno  27. 10. 8:49

Kladno – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy. ...

Hokejistům Kladna se v posledních zápasech daří, výkony Sparty zatím postrádají stabilitu. Oba týmy se utkají v 15. kole extraligy. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co...

27. října 2026  8:43

ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zdánlivě stejné momenty, přesto každý úplně jiný. Ruka v pokutovém území. Jak rozlišit dovolené a nedovolené hraní? „Například góly Slavie a Hradce správně neplatily. Každá z těch situací má však...

27. října 2026  8:15

Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z...

Po nedávném debutu v NHL, když ve třetí třetině nahrazoval zraněného kolegu, si český hokejový brankář Michal Postava v pondělí za Detroit zachytal i celý zápas. Na ledě rozjetého Edmontonu zastavil...

27. října 2026  6:53,  aktualizováno  8:10

Na dva auty se pálí jak? Po drtivé směně je Milwaukee krok od historického triumfu

Baseballisté Milwaukee Brewers vyhráli na hřišti týmu Tampa Bay Rays třetí...

Milwaukee Brewers jsou krok od historického titulu v zámořské Major League Baseball. Ve finále proti týmu Tampa Bay Rays vyhráli i třetí zápas Světové série a od celkového triumfu je dělí jediný...

27. října 2026  7:56

Mám ráda, když hrajeme blízko fanoušků, říká před domácím ME curlerka Baudyšová

Skipka české curlingové reprezentace Michaela Baudyšová.

To je start! Prvními soupeřkami českých curlerek na mistrovství Evropy v Ostravě budou světové šampionky Švýcarky. Národní tým se s nimi utká v úterý od 19 hodin, dále ve skupině ve středu vyzve v...

27. října 2026  6:32

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

26. října 2026  23:53,  aktualizováno  27. 10.

Chtěl jsem ven z kolotoče. Bank o odchodu od Ledecké, nové práci i návratu Vonnové

Premium
Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Více než 10 let působil po boku Ester Ledecké. A byla to divoká jízda! V roli lyžařského kouče s ní Tomáš Bank slavil olympijské zlato, bronz z mistrovství světa i čtyři vyhrané závody Světového...

27. října 2026

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

vydáno 27. října 2026

Pardubice - Litvínov v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Hokejisté Pardubic slaví gól v utkání proti Plzni.

Hokejisté Pardubic přivítají v 15. kole Tipsport extraligy Litvínov. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co naznačují statistiky a sázkové kurzy?

26. října 2026  22:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.