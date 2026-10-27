Náš tým pro malý fotbal je kompletní. Americké hvězdě se narodilo třetí dítě

Radostnou novinku oznámili společným příspěvkem na Instagramu. Morganová připojila také první fotografii novorozeného chlapečka.
„Tiago V Carrasco. Náš pětičlenný tým pro malý fotbal je kompletní,“ napsali rodiče k fotografii. Odkaz na fotbal v jejich oznámení nebyl náhodný, Morganová i Carrasco mají za sebou profesionální kariéry.
Doma na nového sourozence čekají také šestiletá sestra Charlie a bratr Enzo, který se narodil v březnu loňského roku.
Třetí těhotenství oznámila Morganová letos v květnu, symbolicky na Den matek. Ve videu z pláže při západu slunce se objevila po boku manžela a obou dětí a následně odhalila rostoucí bříško. K rodinnému záběru tehdy připojila zprávu, že se na podzim těší na dalšího potomka.
Pro sedmatřicetiletou americkou hvězdu je rodina v posledních letech stále důležitější součástí života.
Profesionální kariéru ukončila v září 2024, kdy zároveň oznámila druhé těhotenství. Tehdy přiznala, že rozhodnutí rozloučit se s fotbalem v ní zrálo delší dobu a očekávání dalšího potomka její plány ovlivnilo.
Morganová s reprezentací získala dvě zlata na mistrovství světa, v letech 2015 a 2019, a olympijské zlato z Londýna 2012. V národním týmu nastřílela 123 gólů a zařadila se mezi jeho nejúspěšnější střelkyně.