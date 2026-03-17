Alcaraz vyrazil na golf s Djokovičem a Zverevem. Přidal i nové tetování

Autor:
  15:05
Carlos Alcaraz sice během turnaje v Indian Wells na titul nedosáhl, přesto si pobyt v Kalifornii zjevně užil. Aktuální světová jednička sdílela na sociálních sítích sérii snímků, na nichž zachytila nejen volný čas mimo tenisové kurty, ale i setkání s hvězdnými soupeři.
Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale...

Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale zjevně užil. Na sociálních sítích zveřejnil záběry z volného času mimo kurty, včetně golfu s Novakem Djokovičem a Alexandrem Zverevem.

Podle všeho si Alcaraz v Kalifornii pořídil i nové tetování.
Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale...
Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale...
Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale...
37 fotografií

Na jedné z fotografií se Alcaraz objevil na golfovém hřišti po boku Novaka Djokoviče a Alexandera Zvereva, kde si společně užívali chvíle mimo tenisový kolotoč. Podle Djokoviče šlo přitom hlavně o rozptýlení.

carlitosalcarazz

IW! ❤️☝

16. března 2026 v 19:51, příspěvek archivován: 17. března 2026 v 12:49
oblíbit odpovědět uložit

„Hrál jsem s nimi poprvé, bylo to hlavně o zábavě, smíchu a lehkém hecování,“ popsal už dříve v rozhovoru pro Tennis Channel.

Vedle golfu si Alcaraz dopřál klid v přírodě nebo společné grilování se svým týmem. Pozornost fanoušků ale upoutal další detail. Na jedné z fotografií je Španěl zachycený, jak si nechává dělat nové tetování na levé noze, jeho podobu a význam si však zatím nechal pro sebe.

Právě tetování se v posledních letech stalo součástí jeho osobní tradice. Po grandslamových triumfech si nechává připomínky svých úspěchů zvěčnit na těle. Po vítězství na US Open si vybral motiv spojený s New Yorkem a po letošním triumfu na Australian Open už dříve naznačil, že přibude i další symbol.

Dobrou náladu si přitom Alcaraz přivezl už z úvodu sezony. Ovládl Australian Open i turnaj v Dauhá a natáhl sérii vítězných zápasů na šestnáct. V Indian Wells prošel až do semifinále, kde ho zastavil Daniil Medveděv po setech 6:3 a 7:6.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Alcaraz vyrazil na golf s Djokovičem a Zverevem. Přidal i nové tetování

Carlos Alcaraz sice v Indian Wells na titul nedosáhl, pobyt v Kalifornii si ale...

Carlos Alcaraz sice během turnaje v Indian Wells na titul nedosáhl, přesto si pobyt v Kalifornii zjevně užil. Aktuální světová jednička sdílela na sociálních sítích sérii snímků, na nichž zachytila...

17. března 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.