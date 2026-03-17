Na jedné z fotografií se Alcaraz objevil na golfovém hřišti po boku Novaka Djokoviče a Alexandera Zvereva, kde si společně užívali chvíle mimo tenisový kolotoč. Podle Djokoviče šlo přitom hlavně o rozptýlení.
„Hrál jsem s nimi poprvé, bylo to hlavně o zábavě, smíchu a lehkém hecování,“ popsal už dříve v rozhovoru pro Tennis Channel.
Vedle golfu si Alcaraz dopřál klid v přírodě nebo společné grilování se svým týmem. Pozornost fanoušků ale upoutal další detail. Na jedné z fotografií je Španěl zachycený, jak si nechává dělat nové tetování na levé noze, jeho podobu a význam si však zatím nechal pro sebe.
Právě tetování se v posledních letech stalo součástí jeho osobní tradice. Po grandslamových triumfech si nechává připomínky svých úspěchů zvěčnit na těle. Po vítězství na US Open si vybral motiv spojený s New Yorkem a po letošním triumfu na Australian Open už dříve naznačil, že přibude i další symbol.
Dobrou náladu si přitom Alcaraz přivezl už z úvodu sezony. Ovládl Australian Open i turnaj v Dauhá a natáhl sérii vítězných zápasů na šestnáct. V Indian Wells prošel až do semifinále, kde ho zastavil Daniil Medveděv po setech 6:3 a 7:6.