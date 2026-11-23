Alcaraz ve finále Turnaje mistrů v Turíně porazil světovou jedničku Alexandera Zvereva a poprvé v kariéře získal prestižní trofej. Bezprostředně po utkání se však rozhodl připomenout člověka, který měl na jeho tenisovou cestu zásadní vliv, svého dědečka.
|
Alcaraz poprvé ovládl Turnaj mistrů, nastřádal kompletní sbírku titulů
Právě od něj totiž pochází motto, které si španělský tenista nechal zvěčnit na levém předloktí. Zkratka CCC odkazuje na španělská slova cabeza, corazón, cojones, tedy „hlava, srdce a koule“. Symbolizují rozvahu, odhodlání a odvahu, které podle dědečkovy rady nesmějí na tenisovém kurtu chybět.
„Před dnešním finále jsem si potřeboval připomenout tři C, o kterých mi dědeček vždycky říká, že je musím ukázat pokaždé, když vstoupím na kurt. Ať už jde o zápas nebo trénink,“ vysvětlil Alcaraz, těsně poté, co písmena napsal na kameru.
Carlos Alcaraz signs the camera “CCC” after becoming the fourth man to win all four grand slams and the ATP Finals. 🧠❤️🥚🥚 #NittoATPFinals https://t.co/Cxzl2vrvK0— Alcaraz Daily (@alcarazdaily) November 22, 2026
Následně poslal vzkaz svým prarodičům. „Dědeček se dívá doma, takže bych chtěl jemu i babičce vzkázat, že je mám rád. Myslím, že přesně o těch třech C to dnes bylo,“ dodal.
Písmena CCC ovšem nejsou zdaleka jediným motivem, který zdobí Alcarazovo tělo. Sedminásobný grandslamový šampion si totiž prostřednictvím tetování rád připomíná důležité okamžiky své kariéry.
Každému ze čtyř grandslamových turnajů věnoval vlastní symbol. Vítězství ve Wimbledonu mu připomíná jahoda, jeden z tradičních symbolů londýnského turnaje. Na počest triumfu na Roland Garros si zase nechal vytetovat Eiffelovu věž.
Hned dva motivy souvisejí s New Yorkem, kde se koná US Open. První vítězství na americkém grandslamu mu připomíná datum triumfu, ke kterému později přibyly také Socha svobody a Brooklynský most jako připomínka dalšího úspěchu.
|
Jejich láska nevyprchala ani po 25 letech. Agassi poslal Steffi Grafové dojemný vzkaz
Svou sbírku letos rozšířil také o klokana na levé noze, který drží trofej pro vítěze Australian Open. Motiv doplňuje obrys Austrálie. Tetování vzniklo na počest jeho únorového triumfu v Melbourne, kterým Alcaraz zkompletoval kariérní grandslam, tedy vítězství na všech čtyřech turnajích velké čtyřky.