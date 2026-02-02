Alcaraz po triumfu přidá další tetování. A prozradil, co a kde to bude

A motiv není žádným překvapením.
„Určitě to bude klokan. Bude na noze, jen ještě nevím, zda na pravé, nebo na levé, dobré místo ještě budu muset vybrat,“ uvedl dvaadvacetiletý Španěl po nedělním triumfu, že si vybral typické australské zvíře.
Už dřív si nyní sedminásobný grandslamový šampion na oslavu titulů na podnicích velké čtyřky nechal vytetovat symbol, který daný turnaj připomíná.
První titul získal 11. září 2022 na US Open a poté si na levou nohu nechal nakreslit Sochu Svobody. Loni ji po dalším titulu v New Yorku doplnil částí Brooklynského mostu.
Další tetování, jahoda, přibylo na pravém kotníku po 16. červenci 2023, kdy triumfoval ve Wimbledonu.
Roland Garros pak s datem 9. června 2024 na levém kotníku připomínala pařížská Eiffelova věž.
Alcaraz se po nedělním triumfu ve finále Australian Open nad Novakem Djokovičem stal devátým a nejmladším držitelem tzv. kariérního Grand Slamu, tedy vítězství na všech čtyřech grandslamových turnajích. Vybojoval ho ve věku 22 let a 272 dní.
|VĚK
|AUS
|RG
|WIM
|USO
|TITULŮ
|Carlos Alcaraz
|22 let, 272 dní
|2026
|2024
|2023
|2022
|7
|Don Budge
|22 let, 357 dní
|1938
|1938
|1937
|1937
|6
|Rod Laver
|24 let, 32 dní
|1960
|1962
|1961
|1962
|11
|Rafael Nadal
|24 let, 101 dní
|2009
|2005
|2008
|2010
|22
|Fred Perry
|26 let, 15 dní
|1934
|1935
|1934
|1933
|8
|Roger Federer
|27 let, 203 dní
|2004
|2009
|2003
|2004
|20
|Roy Emerson
|27 let, 244 dní
|1961
|1963
|1964
|1961
|12
|Novak Djokovič
|29 let, 14 dní
|2008
|2016
|2011
|2011
|24
|Andre Agassi
|29 let, 38 dní
|1995
|1999
|1992
|1994
|8