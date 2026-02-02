Alcaraz po triumfu přidá další tetování. A prozradil, co a kde to bude

  15:30
Tenista Carlos Alcaraz se po vítězství na Australian Open chystá na další zásadní úkol, jako oslavu si nechá vytetovat symbol svého triumfu. Novinářům prozradil, co to bude a kam připomínku umístí.

A motiv není žádným překvapením.

„Určitě to bude klokan. Bude na noze, jen ještě nevím, zda na pravé, nebo na levé, dobré místo ještě budu muset vybrat,“ uvedl dvaadvacetiletý Španěl po nedělním triumfu, že si vybral typické australské zvíře.

Alcaraz zažehnal pochyby a slyšel: Jsi legendou! A už zbrojí na ještě větší výzvu

Už dřív si nyní sedminásobný grandslamový šampion na oslavu titulů na podnicích velké čtyřky nechal vytetovat symbol, který daný turnaj připomíná.

První titul získal 11. září 2022 na US Open a poté si na levou nohu nechal nakreslit Sochu Svobody. Loni ji po dalším titulu v New Yorku doplnil částí Brooklynského mostu.

Další tetování, jahoda, přibylo na pravém kotníku po 16. červenci 2023, kdy triumfoval ve Wimbledonu.

Roland Garros pak s datem 9. června 2024 na levém kotníku připomínala pařížská Eiffelova věž.

Alcaraz se po nedělním triumfu ve finále Australian Open nad Novakem Djokovičem stal devátým a nejmladším držitelem tzv. kariérního Grand Slamu, tedy vítězství na všech čtyřech grandslamových turnajích. Vybojoval ho ve věku 22 let a 272 dní.

TENISTÉ SE VŠEMI ČTYŘMI GRANDSLAMY (TUČNĚ ROK ZKOMPLETOVÁNÍ)
VĚKAUSRGWIMUSOTITULŮ
Carlos Alcaraz22 let, 272 dní20262024202320227
Don Budge22 let, 357 dní19381938193719376
Rod Laver24 let, 32 dní196019621961196211
Rafael Nadal24 let, 101 dní200920052008201022
Fred Perry26 let, 15 dní19341935193419338
Roger Federer27 let, 203 dní200420092003200420
Roy Emerson27 let, 244 dní196119631964196112
Novak Djokovič29 let, 14 dní200820162011201124
Andre Agassi29 let, 38 dní19951999199219948
Carlos Alcaraz pózuje s trofejí pro vítěze Australian Open den po svém triumfu v Melbourne. (2. února 2026)
Carlos Alcaraz pózuje s trofejí pro vítěze Australian Open den po svém triumfu v Melbourne. (2. února 2026)
Carlos Alcaraz pózuje s trofejí pro vítěze Australian Open den po svém triumfu v Melbourne. (2. února 2026)
Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open.
49 fotografií
