Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Alcaraz je k nepoznání. Před návratem na kurty výrazně změnil vizáž

Autor:
  15:00
Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu | foto: Reuters

Carlos Alcaraz má nový účes.
Carlos Alcaraz má nový účes.
Carlos Alcaraz má nový účes.
Carlos Alcaraz má nový účes.
23 fotografií
Carlos Alcaraz překvapil výraznou proměnou. Třiadvacetiletý sedminásobný grandslamový šampion se před návratem na kurty rozloučil s delšími rozevlátými vlasy a nechal si je zaplést do copánků.

Novým vzhledem se současná světová trojka pochlubila na sociálních sítích. Sérii fotografií a krátké video, na němž Alcaraz mimo jiné ukázal nový účes ze všech stran, doplnil pouze stručným popiskem „Červenec“.

Tenistův vlasový stylista Víctor Martínez na Instagramu uvedl, že copánky vznikly ve studiu Greys Braids. „Věděl jsem, že jste na tuhle práci nejlepší,“ napsal v poděkování.

Nový účes okamžitě zaujal také fanoušky. „Skvělé vlasy,“ napsal jeden z komentujících. „Úžasná změna. Copánky ti sedí,“ přidal se další. Příspěvek postupně nasbíral více než půl milionu lajků.

Proměnu ocenila i řada známých sportovců, mezi nimi tenistky Marta Kosťuková a Jasmine Paoliniová, atletka Alica Schmidtová nebo tenisté Arthur Fils a Andrej Rubljov.

Nejde o první výraznou proměnu. Loni na US Open Alcaraz překvapil, když nastoupil ostříhaný úplně na krátko. „Můj bratr špatně pochopil, jakým nástavcem mě má ostříhat. Jediným způsobem, jak to napravit, bylo oholit to celé,“ vysvětlil tehdy svou proměnu. Tu nakonec dotáhl do extrému: své tmavě hnědé vlasy obarvil na platinovou blond.

Nyní se bývalá světová jednička se po několikaměsíční pauze způsobené zraněním připravuje na návrat k tenisu. Španěl by měl nastoupit na US Open, které se uskuteční od 23. srpna do 7. září v New Yorku.

Naposledy startoval v dubnu 2026 na turnaji Barcelona Open. Poté ho z kurtů vyřadilo zranění zápěstí.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Žižkov vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Žižkov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:00
  • 1.91
  • 3.50
  • 3.63
Hlubina vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Hlubina vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:30
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Karviná vs. VlašimFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Karviná vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.69
  • 3.83
  • 4.35
Kladno vs. Ostrava BFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Kladno vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.73
  • 3.25
  • 2.44
Příbram vs. OpavaFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Příbram vs. Opava //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.28
  • 3.16
  • 3.03
Frýdek-Místek vs. HraniceFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Frýdek-Místek vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.33
  • 4.00
  • 6.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Petr Pavel přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil je kšiltovkou

Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny...

Po třinácti dnech od vzájemného souboje ve finále Wimbledonu se Linda Nosková a Karolína Muchová opět potkaly. Na Pražském hradě je v pátek přijal prezident Petr Pavel. „Jak se nás všichni ptají,...

Kosťuková oblékla na dovolené odvážné šaty. Je jako modelka, žasnou fanoušci

Marta Kosťuková si užívá dovolenou u moře.

Na kurtech letos Marta Kosťuková září, pozornost ale dokáže strhnout i mimo ně. Ukrajinská tenistka se na Ibize ukázala v odvážných černých šatech, které mezi jejími fanoušky vyvolaly pořádný rozruch.

Děti hltaly každou radu. Krejčí v Písku ukázal, jak trénují hráči NBA

Vít Krejčí na kempu v Písku individuálně pracuje s mladým basketbalistou.

Hltali každý jeho pohyb. Oči jim zářily, když si mohli se svým idolem dát přihrávku, zkusit střelbu. Talentovaní basketbalisté si v Písku užili výjimečné chvíle. Na kempu jediného českého...

31. července 2026  15:25

Alcaraz je k nepoznání. Před návratem na kurty výrazně změnil vizáž

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Carlos Alcaraz překvapil výraznou proměnou. Třiadvacetiletý sedminásobný grandslamový šampion se před návratem na kurty rozloučil s delšími rozevlátými vlasy a nechal si je zaplést do copánků.

31. července 2026

Cyklistický závod Clásica de San Sebastián 2026: Trasa, kurzy a kde sledovat živě

Remco Evenepoel slaví vítězství v závodě Clásica San Sebastián.

Po náročné Tour de France se cyklistický kalendář tradičně přesouvá do severního Španělska. V sobotu 1. srpna 2026 se koná již 45. ročník slavné baskické jednorázovky Donostia San Sebastián Klasikoa....

31. července 2026  14:48

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

31. července 2026  13:04,  aktualizováno  14:44

Nářečí nerozumím, ale jako cizinec se necítím. Pyrochtu v Třinci nadchlo zázemí

Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta.

Radost. Obrovská motivace. Tak popisuje obránce Filip Pyrochta své první dojmy, když dostal nabídku od hokejových Ocelářů Třinec. A s těmi se nyní po třech sezonách v Mladé Boleslavi připravuje na...

31. července 2026  14:44

Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, uspěje nyní Denia?

Santi Denia, nový trenér českých fotbalistů.

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud třináct trenérů....

31. července 2026  14:37

Slovácko - Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Nový trenér Slovácka Jan Jelínek poprvé v akci.

V rámci 2. kola Chance ligy přivítá 1.FC Slovácko na svém stadionu nováčka soutěže SK Artis Brno. Utkání se odehraje v sobotu 1. srpna 2026 od 17:00 hodin. Obě mužstva vstoupila do nového ročníku...

31. července 2026  14:33

Synot Tip zavádí u fotbalu funkci Předčasné vyhodnocení

Vede váš tým o 2 góly? Synot Tip vám předčasně vyplatí výhru

Sázková kancelář Synot Tip se nově pyšní funkcí Předčasné vyhodnocení. To znamená, že nemusíte čekat do konce zápasu a už máte tiket označen jako výherní.

31. července 2026  14:31

Plzeň – Zbrojovka Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a sázkové kurzy

Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop.

Viktoria Plzeň se vrací na domácí půdu s cílem odčinit porážku z otevíracího víkendu sezóny. Zbrojovka Brno přijíždí do Štruncových sadů plná sebevědomí poté, co do nového ročníku Chance ligy...

31. července 2026  14:22

Baník Ostrava - Slavia v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Šlágrem druhého kola fotbalové ligy je souboj Baníku Ostrava se Slavií. Oba rivalové se střetnou v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a...

31. července 2026  14:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

31. července 2026  14:12

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

31. července 2026  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.