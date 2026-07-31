Novým vzhledem se současná světová trojka pochlubila na sociálních sítích. Sérii fotografií a krátké video, na němž Alcaraz mimo jiné ukázal nový účes ze všech stran, doplnil pouze stručným popiskem „Červenec“.
Tenistův vlasový stylista Víctor Martínez na Instagramu uvedl, že copánky vznikly ve studiu Greys Braids. „Věděl jsem, že jste na tuhle práci nejlepší,“ napsal v poděkování.
Nový účes okamžitě zaujal také fanoušky. „Skvělé vlasy,“ napsal jeden z komentujících. „Úžasná změna. Copánky ti sedí,“ přidal se další. Příspěvek postupně nasbíral více než půl milionu lajků.
Proměnu ocenila i řada známých sportovců, mezi nimi tenistky Marta Kosťuková a Jasmine Paoliniová, atletka Alica Schmidtová nebo tenisté Arthur Fils a Andrej Rubljov.
Nejde o první výraznou proměnu. Loni na US Open Alcaraz překvapil, když nastoupil ostříhaný úplně na krátko. „Můj bratr špatně pochopil, jakým nástavcem mě má ostříhat. Jediným způsobem, jak to napravit, bylo oholit to celé,“ vysvětlil tehdy svou proměnu. Tu nakonec dotáhl do extrému: své tmavě hnědé vlasy obarvil na platinovou blond.
Nyní se bývalá světová jednička se po několikaměsíční pauze způsobené zraněním připravuje na návrat k tenisu. Španěl by měl nastoupit na US Open, které se uskuteční od 23. srpna do 7. září v New Yorku.
Naposledy startoval v dubnu 2026 na turnaji Barcelona Open. Poté ho z kurtů vyřadilo zranění zápěstí.