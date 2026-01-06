Kopačky kombinují červenou a bílou barvu, která se u Predatoru objevovala v různých obdobích jeho vývoje. Červená dominuje přední části svršku, bílá se objevuje ve střední části a na podrážce. Design je jednoduchý, ale nepůsobí nenápadně – spíš připomíná starší generace, které si na extravaganci nikdy nehrály, přesto byly okamžitě rozpoznatelné.
Salah má vlastní kopačky. Adidas ho zvěčnil v edici inspirované Egyptem
Od standardního provedení se verze s označením Unlocked liší hlavně v detailech. Ty se neomezují jen na samotnou kopačku, ale začínají už u balení. Krabice je pojatá netradičně a místo klasického obalu připomíná spíš uzamčený box.
Na zadní straně je časová osa celé řady Predator, která mapuje jednotlivé generace a jejich proměny v průběhu let. Samotné balení tak působí spíš jako doplněk pro fanoušky než jen praktická věc.
Na svršku se objevují grafické a reliéfní prvky, které odkazují na důležité momenty z minulosti této siluety i na současné hráče, kteří Predator nosí. Nejde o nic křiklavého, spíš o drobnosti, které si všimnete až při bližším zkoumání.
Adidas tímto modelem jasně ukazuje, že u Predatoru sází víc na kontinuitu než na revoluci. Nový Predator 26 není snahou šokovat, ale připomenout, proč se z této řady stala jedna z nejvýraznějších v historii fotbalových kopaček.