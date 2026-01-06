Adidas v novém roce vytáhl speciální edici kopaček. Predator se vrací ke kořenům

David Chuchma
  9:00
Adidas zahajuje rok 2026 návratem k tomu, co mu u řady kopaček Predator dlouhodobě funguje: výrazný vzhled a důraz na historii. První letošní barevná varianta modelu Predator 26 přichází jako speciální edice a už na první pohled je zřejmé, že nejde o běžnou produkční verzi.
Nový Predator 26 v červeno-bílé edici „Unlocked“ sází na návrat ke kořenům, výrazné barvy a detaily odkazující na historii této ikonické řady. | foto: Adidas

9 fotografií

Kopačky kombinují červenou a bílou barvu, která se u Predatoru objevovala v různých obdobích jeho vývoje. Červená dominuje přední části svršku, bílá se objevuje ve střední části a na podrážce. Design je jednoduchý, ale nepůsobí nenápadně – spíš připomíná starší generace, které si na extravaganci nikdy nehrály, přesto byly okamžitě rozpoznatelné.

Salah má vlastní kopačky. Adidas ho zvěčnil v edici inspirované Egyptem

Od standardního provedení se verze s označením Unlocked liší hlavně v detailech. Ty se neomezují jen na samotnou kopačku, ale začínají už u balení. Krabice je pojatá netradičně a místo klasického obalu připomíná spíš uzamčený box.

Na zadní straně je časová osa celé řady Predator, která mapuje jednotlivé generace a jejich proměny v průběhu let. Samotné balení tak působí spíš jako doplněk pro fanoušky než jen praktická věc.

Nový Predator 26 v červeno-bílé edici „Unlocked“ sází na návrat ke kořenům, výrazné barvy a detaily odkazující na historii této ikonické řady.

Na svršku se objevují grafické a reliéfní prvky, které odkazují na důležité momenty z minulosti této siluety i na současné hráče, kteří Predator nosí. Nejde o nic křiklavého, spíš o drobnosti, které si všimnete až při bližším zkoumání.

Adidas tímto modelem jasně ukazuje, že u Predatoru sází víc na kontinuitu než na revoluci. Nový Predator 26 není snahou šokovat, ale připomenout, proč se z této řady stala jedna z nejvýraznějších v historii fotbalových kopaček.

Témata: Adidas, Nový rok
Výsledky

