Adidas po dvaceti letech oživuje legendu. Kopačky Spider se vracejí v moderní verzi

David Chuchma
  11:00
Adidas po dvaceti letech vrací na trh kultovní kopačky. Model F50 Spider, který v roce 2004 obouvali Arjen Robben, Jermain Defoe či David Trezeguet, přichází v původní barevné kombinaci, ale s lehčí konstrukcí a vylepšeným střihem. Tváří reedice je německá superhvězda Florian Wirtz z Liverpoolu.
Nová reedice adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.

Nová reedice adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004. | foto: Adidas

Nová reedice Adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.
Nová reedice Adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.
Nová reedice Adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.
Nová reedice Adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.
9 fotografií

Nová edice zachovává původní myšlenku, ale konstrukčně míří do současnosti. Svršek kombinuje hladkou kůži s moderními syntetickými materiály, aby zachoval typický „F50 pocit“ a zároveň splnil nároky dnešního fotbalu. Elektricky modré grafické linie zůstávají, zvýrazňují aerodynamický tvar boty.

Nike oživuje Ronaldinhovu zlatou éru, na trh vstupují kopačky Tiempo Legend

Nechybí ani prvek, který z F50 Spider udělal nezaměnitelný model – překrytý jazyk přes tkaničky. Minimalistický, čistý a dodnes považovaný za špičkový designérský detail.

Spodek kopačky tvoří modernizovaná modrá podešev s vylepšenou trakcí a odezvou, která spojuje odkaz s aktuálními nároky hráčů.

Brankáři jako módní ikony. Podívejte se na netradiční kolekci reprezentačních dresů
Vstoupit do diskuse
Témata: Adidas
title=Tipsport - partner programu
Atlético vs. ValenciaFotbal - 16. kolo - 13. 12. 2025:Atlético vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 1.31
  • 5.70
  • 10.20
Finsko vs. ŠvédskoHokej - - 13. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 2.63
  • 3.93
  • 2.35
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavFotbal - 19. kolo - 13. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
13. 12. 15:00
  • 1.76
  • 3.96
  • 4.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Su kovaný Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů v Hochfilzenu. Jak si vedou Češi?

Sledujeme online
Michal Krčmář běží mužský sprint v Hochfilzenu.

Program Světového poháru v rakouském Hochfilzenu pokračuje v sobotu stíhacím závodem mužů. Z českých biatlonistů se do klání pro šedesát nejlepších ze sprintu probojovali Vítězslav Hornig, Mikuláš...

13. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  11:55

První kolo obřího slalomu ve Val d'Isere vyhrál Rakušan Brennsteiner

Stefan Brennsteiner na trati obřího slalomu ve Svatém Mořici.

Po prvním kole je v čele obřího slalomu Světového poháru ve Val d’Isere rakouský lyžař Stefan Brennsteiner. Druhé kolo na sjezdovce Face de Bellevarde začne ve 13 hodin.

13. prosince 2025  11:30

Sjezd ONLINE: Ledecká se po chybách propadá pořadím, Vonnová se zase blýskla

Sledujeme online
Ester Ledecká v cíli sjezdu ve Svatém Mořici.

Program úvodní zastávky ženského Světového poháru v rychlostních disciplínách pokračuje dalším sjezdem. Ve Svatém Mořici nechybí Ester Ledecká. Na nejlepší ale opět nestačila, na trati několikrát...

13. prosince 2025  11:16

Adidas po dvaceti letech oživuje legendu. Kopačky Spider se vracejí v moderní verzi

Nová reedice adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.

Adidas po dvaceti letech vrací na trh kultovní kopačky. Model F50 Spider, který v roce 2004 obouvali Arjen Robben, Jermain Defoe či David Trezeguet, přichází v původní barevné kombinaci, ale s lehčí...

13. prosince 2025

Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu, zopakují Češky úspěch z Östersundu?

Sledujeme online
Jessica Jislová na tratii sprintu v Hochfilzenu.

Hned první závod, který v aktuální sezoně Světového poháru absolvovaly, proměnily české biatlonistky ve stupně vítězek. V Östersundu si ve štafetě dojely pro senzační třetí místo. Zopakuje čtveřice...

13. prosince 2025  10:57

Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Florbalová obránkyně Nela Jiráková (vpravo) se raduje s Karolínou Klubalovou z...

Bez porážky, když si ve skupině poradily i se svými dosud nejtěžšími soupeřkami Švýcarkami 7:4, prošly florbalové reprezentantky do semifinále mistrovství světa, které o víkendu vrcholí v Ostravě. V...

13. prosince 2025  10:47

Vrcholový sport je byznys, ne terapie. Sportovní psycholog o Součkovi i trenérech

Sportovní psycholog Michal Šafář. (4. listopadu 2016)

Když fotbalista Tomáš Souček popsal ve své nové autobiografii SUK deprese, nespavost i myšlenky na konec kariéry, otevřel téma, které ve vrcholovém sportu dosud stojí v pozadí – duševní zdraví a...

13. prosince 2025  10:20

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je...

13. prosince 2025  9:57

Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks.

Někdo by mohl namítnout, že tohle se nedělá. Jenže trh s hráči je v hokejové NHL neúprosný a bez času na sentiment. Potvrdil ti i Vancouver, který vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty....

13. prosince 2025  9:37

Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

V cílovém prostoru nestihla pořádně zabrzdit, podjely jí lyže, spadla a doklouzala až do ochranné bariéry. Když se rozplynul oblak sněhu a odhalil Lindsey Vonnové tvář, bylo patrné, jak se tomu...

13. prosince 2025  8:57

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.