Nová edice zachovává původní myšlenku, ale konstrukčně míří do současnosti. Svršek kombinuje hladkou kůži s moderními syntetickými materiály, aby zachoval typický „F50 pocit“ a zároveň splnil nároky dnešního fotbalu. Elektricky modré grafické linie zůstávají, zvýrazňují aerodynamický tvar boty.
Nechybí ani prvek, který z F50 Spider udělal nezaměnitelný model – překrytý jazyk přes tkaničky. Minimalistický, čistý a dodnes považovaný za špičkový designérský detail.
Spodek kopačky tvoří modernizovaná modrá podešev s vylepšenou trakcí a odezvou, která spojuje odkaz s aktuálními nároky hráčů.
