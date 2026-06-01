Adidas odhalil kolekci pro MS ve fotbale. Oprášil úspěšný nápad z roku 2002

  14:40
Světový šampionát ve fotbale startuje za několik dní a velké značky postupně představují speciální kolekce, které mají fanoušky na tuto akci. Adidas tentokrát vsadil na nostalgii, návrat ke spolupráci staré 24 let i jednu z největších hvězd současného sportu Lamina Yamala.
Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na spolupráci z roku 2002. Součástí jsou dresy, trička, teplákové soupravy, doplňky i tenisky inspirované ikonickými produkty Coca-Coly. | foto: Adidas

Sportovní gigant znovu spojil síly se značkou Coca-Cola, se kterou vytvořil podobnou kolekci už před světovým šampionátem v roce 2002. Nová řada kombinuje inspiraci začátkem tisíciletí s moderním streetwearem a fotbalovou kulturou.

Hlavní tváří kampaně se stal Lamine Yamal. Osmnáctiletý talent je jednou z ústředních postav projektu s názvem Originals are the Real Thing (Jen originály jsou to pravé), který provází uvedení nové kolekce. Kampaň zachycuje skupinu mladých fanoušků na cestě na mistrovství světa a odkazuje na atmosféru, která tradičně provází největší fotbalový turnaj planety.

Součástí novinky jsou dresy, trička, kraťasy, teplákové soupravy nebo sytě červená cestovní taška. Jedna část sází na výrazná loga a barevnost, druhá naopak čerpá z retro estetiky a archivních motivů obou značek.

Vedle oblečení zahrnuje kolekce také několik ikonických modelů tenisek Adidas. Návrháři se inspirovali různými podobami plechovek i legendární skleněnou lahví Coca-Coly.

