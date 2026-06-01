Adidas odhalil kolekci pro MS ve fotbale. Oprášil úspěšný nápad z roku 2002

Sportovní gigant znovu spojil síly se značkou Coca-Cola, se kterou vytvořil podobnou kolekci už před světovým šampionátem v roce 2002. Nová řada kombinuje inspiraci začátkem tisíciletí s moderním streetwearem a fotbalovou kulturou.
Hlavní tváří kampaně se stal Lamine Yamal. Osmnáctiletý talent je jednou z ústředních postav projektu s názvem Originals are the Real Thing (Jen originály jsou to pravé), který provází uvedení nové kolekce. Kampaň zachycuje skupinu mladých fanoušků na cestě na mistrovství světa a odkazuje na atmosféru, která tradičně provází největší fotbalový turnaj planety.
Součástí novinky jsou dresy, trička, kraťasy, teplákové soupravy nebo sytě červená cestovní taška. Jedna část sází na výrazná loga a barevnost, druhá naopak čerpá z retro estetiky a archivních motivů obou značek.
|
Jak budou vypadat domácí dresy pro MS ve fotbale 2026? Vyberte svého favorita
Vedle oblečení zahrnuje kolekce také několik ikonických modelů tenisek Adidas. Návrháři se inspirovali různými podobami plechovek i legendární skleněnou lahví Coca-Coly.