náhledy
Velká cena Velké Británie na Silverstonu patřila o víkendu nejen Formuli 1. Slavný okruh přilákal také řadu známých tváří ze sportu, filmu i hudby. V paddocku nechyběli fotbalisté, herci ani hudební hvězdy, které si užívaly atmosféru jednoho z nejsledovanějších závodů sezony.
Autor: Profimedia.cz
Mezi hosty, kteří si nenechali ujít víkend plný rychlosti, byl fotbalista Jamie Vardy.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalista Maduka Okoye se zapojil i do slavnostního programu. Předával ocenění pro nejrychlejšího muže kvalifikace, kterým byl Kimi Antonelli.
Autor: Profimedia.cz
Také herec James Norton patřil k filmovým tvářím víkendu. Diváci ho jistě znají ze seriálu Rod draka
Autor: Profimedia.cz
Atlet Mohamed Farah si britskou velkou cenu vychutnal naplno. Nakonec se dočkal i čestné role, když vítězi Charlesi Leclercovi odmával šachovnicovou vlajkou průjezd cílem.
Autor: ČTK
Herec a globální ambasador F1 Damson Idris má k Silverstonu blíž než většina hostů. Usedl zde do kokpitu při natáčení filmu F1. Trať je pro něj tak velmi známým prostředím.
Autor: Profimedia.cz
Herec Hugh Grant dorazil na velkou cenu v doprovodu své manželky Anny Elisabet Ebersteinové.
Autor: Profimedia.cz
Nechyběla ani zpěvačka Adele, která navíc dala jasně najevo, komu fandí. Zvolila tričko na podporu McLarenu.
Autor: Profimedia.cz
Závodní víkend přímo v centru dění na Silverstonu sledoval také skotský zpěvák Lewis Capaldi.
Autor: Profimedia.cz
Dorazil také slavný moderátor Jeremy Clarkson. Ten před startem pobavil typicky suchým humorem. Prohlásil, že pokud se Kimimu Antonellimu podaří z pole position dobře odstartovat, bere vrtulník a letí domů.
Autor: Profimedia.cz
Lisa Hoganová, v Česku známá díky pořadu Clarksonova farma, doprovodila svého partnera Jeremyho Clarksona na Silverstone a atmosféru si užívala naplno.
Autor: Profimedia.cz