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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Nory prý trápí před zápasem s Anglií viróza
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku
Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
ONLINE: Argentina - Egypt 3:2, neskutečný závěr, obrat dokonává Fernández
Mistrovství světa pozná předposledního čtvrtfinalistu. Argentinští fotbalisté, obhájci titulu, hrají v Atlantě proti Egyptu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Paráda pro Muchovou! Porazila Ósakaovou a ve Wimbledonu si zahraje semifinále
Karolína Muchová si posunula wimbledonské maximum! Česká tenistka zdolala Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:4 a poprvé si v All England Clubu zahraje semifinále. Jiří Lehečka nezvládl dohrávku z pondělí...
Úleva pro Maděrovou s Ledeckou. Závod snowboardistek bude na ZOH i příště
Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester...
Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) po téměř třech letech předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Poslance Doksanského odvolali z představenstva hokejového Mountfieldu
Valná hromada extraligového hokejového klubu Mountfield HK v červnu odvolala poslance a hradeckého opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva klubu. Stalo se tak na...
Vacek na Tour slaví. Jeho tým si podmanil čtvrtou etapu, on oblékl bílý dres
Předvedl další fantastický výkon. Chvíli se zdálo, že cyklista Mathias Vacek jede na Tour de France dokonce o etapové vítězství. To se mu sice nakonec nepodařilo, ale i tak může být spokojený. Čtvrté...
Fanoušci obvinění z trestné činnosti mají doživotní zákaz vstupu, rozhodla Slavia
Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pražský klub...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Nory prý trápí před zápasem s Anglií viróza
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Velký comeback, Kämpf mění NHL za Litvínov. Bratři Kašové prodloužili smlouvy
Hokejovou extraligu a hlavně sestavu Litvínova ozdobí další velké jméno. Mistr světa David Kämpf, navrátilec z NHL. Jednatřicetiletý útočník s chemiky podepsal tříletou smlouvu, za comebackem stáli i...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Kdo povede fotbalovou reprezentaci? Bookmakeři favorizují Kozla s Kováčem
Pravděpodobnými kandidáty na post trenéra české fotbalové reprezentace jsou nyní podle sázkových kanceláří Luboš Kozel, který vede Jablonec, a bývalý liberecký kouč Radoslav Kováč. Kurz se na ně...
Chaos v Anaheimu, za rohem katastrofa. Manažer ztrácí kontrolu, platí za vyčkávání
V dubnu postoupili do play off. Poprvé od roku 2018. Posezonní dění ale účast v bojích o Stanley Cup přebíjí. Zmítají se v chaosu a panice, vycházející především z offer sheetu od Philadelphie na Lea...