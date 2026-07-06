Adele, Hugh Grant i vtipný Clarkson. Které hvězdy vyrazily na formule do Silverstonu?

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  11:29
Které známé osobnosti vyrazily na formule do Silverstonu? Fotbalista Jarmie Vardy Fotbalista Maduka Okoye Herec James Norton Tenisová legenda Billie Jean Kingová Atlet Mohamed Farah Herec Damson Idris Herec Hugh Grant a jeho manželka Anna Elisabet Ebersteinová Zpěvačka Adele Kytarista skupiny Queen Brian May Zpěvák James Arthur Skotský zpěvák Lewis Capaldi
Velká cena Velké Británie na Silverstonu patřila o víkendu nejen Formuli 1. Slavný okruh přilákal také řadu známých tváří ze sportu, filmu i hudby. V paddocku nechyběli fotbalisté, herci ani hudební hvězdy, které si užívaly atmosféru jednoho z nejsledovanějších závodů sezony.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Argentina vs. EgyptFotbal - Osmifinále - 7. 7. 2026:Argentina vs. Egypt //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.02
  • 18.00
  • 300.00
Vardar vs. KuopioFotbal - - 7. 7. 2026:Vardar vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.00
  • 3.70
  • 1.52
UNA Strassen vs. La FioritaFotbal - - 7. 7. 2026:UNA Strassen vs. La Fiorita //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.27
  • 4.20
  • 20.00
Floriana vs. ShamrockFotbal - - 7. 7. 2026:Floriana vs. Shamrock //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.40
  • 3.10
  • 1.75
Banja Luka vs. LevskiFotbal - - 7. 7. 2026:Banja Luka vs. Levski //www.idnes.cz/sport
7. 7. 20:30
  • 3.62
  • 3.12
  • 2.23
Tre Fiori vs. LarneFotbal - - 7. 7. 2026:Tre Fiori vs. Larne //www.idnes.cz/sport
7. 7. 20:30
  • 7.42
  • 4.93
  • 1.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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